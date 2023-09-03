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03 сентября 2023, 14:57 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 сентября

Важные события во всех видах спорта

03 сентября 2023, 14:57 |
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0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 3 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Жирона – Лас-Пальмас

Favbet 1.75 – 4.02 – 5.12

16:00 Ливерпуль – Астон Вилла

Favbet 1.61 – 4.86 – 5.27

17:00 Колос – Кривбасс

Favbet 2.75 – 3.00 – 2.85

18:30 Арсенал – Манчестер Юнайтед

Favbet 1.85 – 4.10 – 4.35

19:00 Рух Львов – Металлист 1925

Favbet 1.59 – 4.00 – 5.90

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Источник Sport.ua
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