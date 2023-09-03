Другие новости03 сентября 2023, 14:57 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 сентября
Важные события во всех видах спорта
03 сентября 2023, 14:57 |
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В воскресенье, 3 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Жирона – Лас-Пальмас
16:00 Ливерпуль – Астон Вилла
17:00 Колос – Кривбасс
18:30 Арсенал – Манчестер Юнайтед
19:00 Рух Львов – Металлист 1925
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