СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 сентября

В воскресенье, 3 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Жирона – Лас-Пальмас

1.75 – 4.02 – 5.12

16:00 Ливерпуль – Астон Вилла

1.61 – 4.86 – 5.27

17:00 Колос – Кривбасс

2.75 – 3.00 – 2.85

18:30 Арсенал – Манчестер Юнайтед

1.85 – 4.10 – 4.35

19:00 Рух Львов – Металлист 1925

1.59 – 4.00 – 5.90