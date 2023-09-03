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  4. Директор Днепра-1: «Не ожидали, что не сможем пройти Спартак Трнаву»
Лига конференций
03 сентября 2023, 14:11 |
338
2

Директор Днепра-1: «Не ожидали, что не сможем пройти Спартак Трнаву»

Вячеслав Фридман – о неудачах команды

03 сентября 2023, 14:11 |
338
2
Директор Днепра-1: «Не ожидали, что не сможем пройти Спартак Трнаву»
СК Днепр-1

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о ситуации в команде на данный момент:

«Буду откровенным: на сегодняшний день – плохая. Мы не ожидали, что не сможем пройти такую команду, как «Спартак» (Трнава).

Понимали, что остались без тренера, но, несмотря на это обстоятельство, все были настроены по-боевому. Хотели пройти дальше – пробиться в групповой турнир Лиги конференций и заработать деньги на сезон.

Можно сказать, что в дополнительное время против «Спартака» мы вели игру, контролировали ее ход, и здесь на тебе – удаления стержневого игрока средины поля, оттуда потом нам и гол пришел. Так сложилось, что мы уступили словацкой команде и вынуждены были сойти с дистанции».

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Вячеслав Фридман Днепр-1 Днепр-1 - Спартак Трнава
Источник Украинский футбол
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А мы ожидали!!! 
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Андрей Залищук
не очікували???
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