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US Open
03 сентября 2023, 14:13 | Обновлено 03 сентября 2023, 14:14
373
0

ВИДЕО. Забавный эпизод на US Open. Белка выбежала на площадку во время игры

«У нее есть билет?» – спросил комментатор

03 сентября 2023, 14:13 | Обновлено 03 сентября 2023, 14:14
373
0
ВИДЕО. Забавный эпизод на US Open. Белка выбежала на площадку во время игры
Twitter. Белка

Во время матча US Open Грет Миннен и Янины Викмайер против Лауры Зигемунд и Веры Зноваревой на теннисную площадку выбежала белка.

Она не мешала спортсменкам играть, ведь не выбежала на игровую часть поля, но, тем не менее, игра была приостановлена, чтобы убрать маленькое животное с поля и не навредить ему.

Комментатор метко пошутил, риторически спросив, есть ли у белки билет на игру.

Теннисный матч закончился победой пары Лаура Зигемунд - Вера Звонарева (2:1).

ВИДЕО. Белка выбежала на площадку US Open прямо во время игры

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US Open видео Грет Миннен Янина Викмайер Лаура Зигемунд Вера Звонарева
Источник US Open
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