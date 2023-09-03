ВИДЕО. Забавный эпизод на US Open. Белка выбежала на площадку во время игры

Во время матча US Open Грет Миннен и Янины Викмайер против Лауры Зигемунд и Веры Зноваревой на теннисную площадку выбежала белка.

Она не мешала спортсменкам играть, ведь не выбежала на игровую часть поля, но, тем не менее, игра была приостановлена, чтобы убрать маленькое животное с поля и не навредить ему.

Комментатор метко пошутил, риторически спросив, есть ли у белки билет на игру.

Теннисный матч закончился победой пары Лаура Зигемунд - Вера Звонарева (2:1).

ВИДЕО. Белка выбежала на площадку US Open прямо во время игры