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Россия
03 сентября 2023, 13:25 |
3207
6

Хозяева чемпионата мира объявили о матче с россией

Сборная Катара в сентябре сыграет против страны-террориста

03 сентября 2023, 13:25 |
3207
6
Хозяева чемпионата мира объявили о матче с россией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Катара

Федерация футбола Катара в своем Instagram официально объявила о товарищеском матче против сборной россии, который состоится в сентябрьской международной паузе.

С начала полномасштабного вторжения россияне не сыграли ни одного официального матча, а их спарринг-партнерами были Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Иран и Ирак. Теперь к этой «элитной» компании добавляется хозяин чемпионата мира по футболу 2022 года.

После позорного выступления на домашнем мундиале, когда катарцы проиграли все 3 игры на групповом этапе, их сборная участвовала в Золотом кубке КОНКАКАФ, где ей даже удалось выйти из группы. Но в плей-офф Катар был уничтожен сборной Панамы (0:4).

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Источник Instagram
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Комментарии 6
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ash
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+2
Fant24
русские пишут просьбы сотням стран сыграть товарняк .ясно что одна две страны согласятся  но опять же федеоация боснии согласилась играть с россией а игроки отказались 
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+1
Владислав Рейский
Эх, жаль не банят тех, кто согласен играть
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0
Gargantua
меня удивил Ирак в списке.
войска то США оттуда уже вывели, но администрация сохранилась проамериканская пока. 
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0
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