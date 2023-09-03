Хозяева чемпионата мира объявили о матче с россией

Федерация футбола Катара в своем Instagram официально объявила о товарищеском матче против сборной россии, который состоится в сентябрьской международной паузе.

С начала полномасштабного вторжения россияне не сыграли ни одного официального матча, а их спарринг-партнерами были Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Иран и Ирак. Теперь к этой «элитной» компании добавляется хозяин чемпионата мира по футболу 2022 года.

После позорного выступления на домашнем мундиале, когда катарцы проиграли все 3 игры на групповом этапе, их сборная участвовала в Золотом кубке КОНКАКАФ, где ей даже удалось выйти из группы. Но в плей-офф Катар был уничтожен сборной Панамы (0:4).