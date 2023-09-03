ОФИЦИАЛЬНО. Экс-клуб Иньесты подписал еще одну испанскую легенду
Хуан Мата будет выступать за «Виссел Кобе»
Японский клуб «Виссел Кобе» официально сообщил о подписании контракт со звездным испанским полузащитником Хуаном Матой. Условия и сроки действия контракта 35-летнего ветерана не сообщаются.
Мата перешел в «Виссел Кобе» в статусе свободного агента. Его контракт с «Галатасараем» истек в конце июня.
Он провел за клуб из Стамбула 18 матчей, забив в них 3 гола и сделав 2 ассиста. Мата помог «Галатасараю» завоевать титул чемпионов Турции.
Мата – уже не первая испанская легенда футбола в «Виссел Кобе». В 2018 – 2023 годах за команду выступал Андрес Иньеста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Валенсии» – о том, почему украинец не сыграл с «Алавесом»
На этот раз наши волейболисты потерпели поражение от команды Болгарии со счетом 1:3