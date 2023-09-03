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03 сентября 2023, 13:08 |
506
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-клуб Иньесты подписал еще одну испанскую легенду

Хуан Мата будет выступать за «Виссел Кобе»

03 сентября 2023, 13:08 |
506
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-клуб Иньесты подписал еще одну испанскую легенду
ФК Виссел Кобе

Японский клуб «Виссел Кобе» официально сообщил о подписании контракт со звездным испанским полузащитником Хуаном Матой. Условия и сроки действия контракта 35-летнего ветерана не сообщаются.

Мата перешел в «Виссел Кобе» в статусе свободного агента. Его контракт с «Галатасараем» истек в конце июня.

Он провел за клуб из Стамбула 18 матчей, забив в них 3 гола и сделав 2 ассиста. Мата помог «Галатасараю» завоевать титул чемпионов Турции.

Мата – уже не первая испанская легенда футбола в «Виссел Кобе». В 2018 – 2023 годах за команду выступал Андрес Иньеста.

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Виссел Кобе Хуан Мата свободный агент
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