Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open
US Open
03 сентября 2023, 12:56 |
423
1

Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open

Элина Свитолина завершила борьбу в Нью-Йорке

03 сентября 2023, 12:56 |
423
1
Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Боузкова и Онс Жабер

Состоялись матчи третьего раунда одиночного женского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

На этой стадии турнир покинула Элина Свитолина, больше представительниц Украины в одиночной сетке не осталось.

US Open. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Кайя Юван [Q] – 6:0, 6:1
Алена Остапенко [20] – Бернарда Пера – 4:6, 6:3, 6:3

Каролин Возняцки [WC] – Дженнифер Брэди – 4:6, 6:3, 6:1
Коко Гофф [6] – Элизе Мертенс [32] – 3:6, 6:3, 6:0

Сорана Кырстя [30] – Елена Рыбакина [4] – 6:3, 6:7(6), 6:4
Белинда Бенчич [15] – Чжу Линь – 7:6(1), 2:6, 6:3

Каролина Мухова [10] – Тейлор Таунсенд – 7:6(0), 6:3
Ван Сиюй – Анна-Каролина Шмидлова – 4:6, 6:3, 6:2

Нижняя часть сетки

Пейтон Стернс – Кэти Бултер – 6:4, 6:3
Маркета Вондроушова [9] – Екатерина Александрова [22] – 6:2, 6:1

Мэдисон Киз [17] – Людмила Самсонова [14] – 5:7, 6:2, 6:2
Джессика Пегула [3] – Элина Свитолина [26] – 6:4, 4:6, 6:2

Онс Жабер [5] – Мария Боузкова [31] – 5:7, 7:6(5), 6:3
Чжэн Циньвень [23] – Лючия Бронцетти – 6:3, 4:6, 6:4

Дарья Касаткина [13] – Грет Миннен [Q] – 6:3, 6:4
Арина Соболенко [2] – Клара Бюрель – 6:1, 6:1

US Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Алена Остапенко [20]
Каролин Возняцки [WC] – Коко Гофф [6]

Сорана Кырстя [30] – Белинда Бенчич [15]
Каролина Мухова [10] – Ван Сиюй

Нижняя часть сетки

Пейтон Стернс – Маркета Вондроушова [9]
Мэдисон Киз [17] – Джессика Пегула [3]

Онс Жабер [5] – Чжэн Циньвень [23]
Дарья Касаткина [13] – Арина Соболенко [2]

По теме:
Джессика ПЕГУЛА: «Теперь Свитолина играет немного агрессивнее»
Элина СВИТОЛИНА: «Была не такой свежей, как в прошлых матчах»
Стали известны все участники 1/8 финала у мужчин на US Open
US Open 2023 Ига Свёнтек Кайя Юван Алена Остапенко Бернарда Пера Каролин Возняцки Дженнифер Брэди Коко Гофф Элизе Мертенс Сорана Кырстя Елена Рыбакина Белинда Бенчич Чжу Линь Каролина Мухова Тейлор Таунсенд Ван Сиюй Анна Каролина Шмидлова Пейтон Стернс Кэти Бултер Маркета Вондроушова Екатерина Александрова Мэдисон Киз Людмила Самсонова Джессика Пегула Элина Свитолина Онс Жабер Мария Боузкова Лючия Бронцетти Чжэн Циньвень Дарья Касаткина Грет Миннен Арина Соболенко Клара Бюрель
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Русин вернулся в Украину из Франции
Футбол | 02 сентября 2023, 17:00 1
Русин вернулся в Украину из Франции
Русин вернулся в Украину из Франции

Украинцу осталось решить визовый вопрос

Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
Футбол | 02 сентября 2023, 12:22 1
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ

Первый матч состоится 19 сентября против «Порту»

Из-за России Украина и еще четыре государства бойкотировали Конгресс ЕКВ
Волейбол | 03.09.2023, 08:06
Из-за России Украина и еще четыре государства бойкотировали Конгресс ЕКВ
Из-за России Украина и еще четыре государства бойкотировали Конгресс ЕКВ
Отдал 3-й сет. Алькарас обыграл Эванса и вышел в 1/8 финала US Open 2023
Теннис | 02.09.2023, 22:26
Отдал 3-й сет. Алькарас обыграл Эванса и вышел в 1/8 финала US Open 2023
Отдал 3-й сет. Алькарас обыграл Эванса и вышел в 1/8 финала US Open 2023
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
Волейбол | 02.09.2023, 22:40
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Игорь Городищев
Іга - Альона -- сьогодні вночі (останній запуск на головній арені) це десь о 4 годині ранку ...
Я завжди вважав Альону своєю (все ж дочка нашого футболіста з Запоріжжя ), але в цьому матчі буду вболівати за Ігу ..
Альона в особистих зустрічах попереду 3-0 (!)
Кефи на її перемогу : від 6,3 до 6,8 ... вирішуйте самі ..) 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
01.09.2023, 21:36 38
Футбол
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 16:08 23
Футбол
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
01.09.2023, 12:06 22
Бокс
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
02.09.2023, 19:25 92
Футбол
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
02.09.2023, 19:02 3
Футбол
Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах
Свитолина вылетела с US Open 2023, уступив 3-й ракетке мира в трех сетах
03.09.2023, 00:43 59
Теннис
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
02.09.2023, 16:02 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем