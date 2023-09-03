Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open
Элина Свитолина завершила борьбу в Нью-Йорке
Состоялись матчи третьего раунда одиночного женского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
На этой стадии турнир покинула Элина Свитолина, больше представительниц Украины в одиночной сетке не осталось.
US Open. Третий круг
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Кайя Юван [Q] – 6:0, 6:1
Алена Остапенко [20] – Бернарда Пера – 4:6, 6:3, 6:3
Каролин Возняцки [WC] – Дженнифер Брэди – 4:6, 6:3, 6:1
Коко Гофф [6] – Элизе Мертенс [32] – 3:6, 6:3, 6:0
Сорана Кырстя [30] – Елена Рыбакина [4] – 6:3, 6:7(6), 6:4
Белинда Бенчич [15] – Чжу Линь – 7:6(1), 2:6, 6:3
Каролина Мухова [10] – Тейлор Таунсенд – 7:6(0), 6:3
Ван Сиюй – Анна-Каролина Шмидлова – 4:6, 6:3, 6:2
Нижняя часть сетки
Пейтон Стернс – Кэти Бултер – 6:4, 6:3
Маркета Вондроушова [9] – Екатерина Александрова [22] – 6:2, 6:1
Мэдисон Киз [17] – Людмила Самсонова [14] – 5:7, 6:2, 6:2
Джессика Пегула [3] – Элина Свитолина [26] – 6:4, 4:6, 6:2
Онс Жабер [5] – Мария Боузкова [31] – 5:7, 7:6(5), 6:3
Чжэн Циньвень [23] – Лючия Бронцетти – 6:3, 4:6, 6:4
Дарья Касаткина [13] – Грет Миннен [Q] – 6:3, 6:4
Арина Соболенко [2] – Клара Бюрель – 6:1, 6:1
US Open. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Алена Остапенко [20]
Каролин Возняцки [WC] – Коко Гофф [6]
Сорана Кырстя [30] – Белинда Бенчич [15]
Каролина Мухова [10] – Ван Сиюй
Нижняя часть сетки
Пейтон Стернс – Маркета Вондроушова [9]
Мэдисон Киз [17] – Джессика Пегула [3]
Онс Жабер [5] – Чжэн Циньвень [23]
Дарья Касаткина [13] – Арина Соболенко [2]
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