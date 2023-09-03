Дальше без украинок. Определились все пары участниц 4-го круга на US Open

Состоялись матчи третьего раунда одиночного женского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

На этой стадии турнир покинула Элина Свитолина, больше представительниц Украины в одиночной сетке не осталось.

US Open. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Кайя Юван [Q] – 6:0, 6:1

Алена Остапенко [20] – Бернарда Пера – 4:6, 6:3, 6:3

Каролин Возняцки [WC] – Дженнифер Брэди – 4:6, 6:3, 6:1

Коко Гофф [6] – Элизе Мертенс [32] – 3:6, 6:3, 6:0

Сорана Кырстя [30] – Елена Рыбакина [4] – 6:3, 6:7(6), 6:4

Белинда Бенчич [15] – Чжу Линь – 7:6(1), 2:6, 6:3

Каролина Мухова [10] – Тейлор Таунсенд – 7:6(0), 6:3

Ван Сиюй – Анна-Каролина Шмидлова – 4:6, 6:3, 6:2

Нижняя часть сетки

Пейтон Стернс – Кэти Бултер – 6:4, 6:3

Маркета Вондроушова [9] – Екатерина Александрова [22] – 6:2, 6:1

Мэдисон Киз [17] – Людмила Самсонова [14] – 5:7, 6:2, 6:2

Джессика Пегула [3] – Элина Свитолина [26] – 6:4, 4:6, 6:2

Онс Жабер [5] – Мария Боузкова [31] – 5:7, 7:6(5), 6:3

Чжэн Циньвень [23] – Лючия Бронцетти – 6:3, 4:6, 6:4

Дарья Касаткина [13] – Грет Миннен [Q] – 6:3, 6:4

Арина Соболенко [2] – Клара Бюрель – 6:1, 6:1

US Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Алена Остапенко [20]

Каролин Возняцки [WC] – Коко Гофф [6]

Сорана Кырстя [30] – Белинда Бенчич [15]

Каролина Мухова [10] – Ван Сиюй

Нижняя часть сетки

Пейтон Стернс – Маркета Вондроушова [9]

Мэдисон Киз [17] – Джессика Пегула [3]

Онс Жабер [5] – Чжэн Циньвень [23]

Дарья Касаткина [13] – Арина Соболенко [2]