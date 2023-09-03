Пример для остальных. Ред Булл отказался продавать игрока в россию

26-летний левый защитник «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба не перейдет в московский цска, сообщает Globo.

Россияне предложили за бразильца 5.5 миллионов евро, и хотя местные руководители бразильского клуба подумывали над предложением, главный офис «Ред Булл» запретил продавать игрока на болота. Австрийская компания приказала соблюдать международные санкции в отношении россиян.

Интересно, что Transfermarkt оценивает стоимость Жуниньо в 1.3 миллиона евро, то есть «лошади» были готовы сильно переплатить, но все равно получили отказ.

Напомним, ранее «Брага» приняла другое решение и продала своего игрока в россию.