Пример для остальных. Ред Булл отказался продавать игрока в россию
Жуниньо не перейдет в московский «цска»
26-летний левый защитник «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба не перейдет в московский цска, сообщает Globo.
Россияне предложили за бразильца 5.5 миллионов евро, и хотя местные руководители бразильского клуба подумывали над предложением, главный офис «Ред Булл» запретил продавать игрока на болота. Австрийская компания приказала соблюдать международные санкции в отношении россиян.
Интересно, что Transfermarkt оценивает стоимость Жуниньо в 1.3 миллиона евро, то есть «лошади» были готовы сильно переплатить, но все равно получили отказ.
Напомним, ранее «Брага» приняла другое решение и продала своего игрока в россию.
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