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US Open
03 сентября 2023, 12:21 | Обновлено 03 сентября 2023, 12:28
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0

Стали известны все участники 1/8 финала у мужчин на US Open

В борьбе остались два теннисиста из квалификации

03 сентября 2023, 12:21 | Обновлено 03 сентября 2023, 12:28
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0
Стали известны все участники 1/8 финала у мужчин на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Состоялись матчи третьего раунда одиночного мужского разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

На этой стадии турнир покинули семь сеяных теннисистов.

US Open. Третий круг

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Дэн Эванс [26] – 6:2, 6:3, 4:6, 6:3
Маттео Арнальди – Кэмерон Норри [16] – 6:3, 6:4, 6:3

Александр Зверев [12] – Григор Димитров [19] – 6:7(2), 7:6(8), 6:1, 6:1
Янник Синнер [6] – Стэн Вавринка – 6:3, 2:6, 6:4, 6:2

Даниил Медведев [3] – Себастьян Баэс – 6:2, 6:2, 7:6(6)
Алекс де Минаур [13] – Николас Харри [23] – 6:1, 6:3, 6:2

Джек Дрейпер – Майкл Ммо [WC] – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3
Андрей Рублев [8] – Артур Риндеркнех – 3:6, 6:3, 6:1, 7:5

Нижняя часть сетки

Ринки Хидзиката [WC] – Чжан Чжичжэнь – 6:3, 6:3, 4:6, 6:3
Фрэнсис Тиафо [10] – Адриан Маннарино [22] – 4:6, 6:2, 6:3, 7:6(6)

Томми Пол [14] – Алехандро Давидович Фокина [21] – 6:1, 6:0, 3:6, 6:3
Бен Шелтон – Аслан Карацев – 6:4, 3:6, 6:2, 6:0

Доминик Штрикер [Q] – Бенжамен Бонзи [WC] – 2:6, 7:5, 7:6(4), 3:6, 6:2
Тейлор Фритц [9] – Якуб Меншик [Q] – 6:1, 6:2, 6:0

Борна Гойо [Q] – Иржи Веселы – 6:4, 6:3, 6:2
Новак Джокович [2] – Ласло Дьере [32] – 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3

US Open. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Маттео Арнальди
Александр Зверев [12] – Янник Синнер [6]

Даниил Медведев [3] – Алекс де Минаур [13]
Джек Дрейпер – Андрей Рублев [8]

Нижняя часть сетки

Ринки Хидзиката [WC] – Фрэнсис Тиафо [10]
Томми Пол [14] – Бен Шелтон

Доминик Штрикер [Q] – Тейлор Фритц [9]
Борна Гойо [Q] – Новак Джокович [2]

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Артур Риндеркнех US Open 2023 Карлос Алькарас (теннисист) Дэн Эванс Маттео Арнальди Кэмерон Норри Александр Зверев Григор Димитров Янник Синнер Стэн Вавринка Даниил Медведев Себастьян Баэс Алекс де Минаур Николас Харри Джек Дрейпер Майкл Ммо Андрей Рублев Ринки Хидзиката Чжан Чжичжэнь Фрэнсис Тиафо Адриан Маннарино Томми Пол Алехандро Давидович-Фокина Бен Шелтон Аслан Карацев Доминик Штрикер Бенжамен Бонзи Тейлор Фритц Якуб Меншик Борна Гойо Иржи Веселы Новак Джокович Ласло Дьере
Источник Sport.ua
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