Директор Днепра-1: «Михайленко рассматривается на пост главного тренера»

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман рассказал о поиске нового главного тренера команды:

«Мы хотели, чтобы «Днепр-1» возглавил иностранный молодой специалист, пригласили его, но не сложилось у нас.

Гонсало Гарсия и его тренерский штаб испугались ехать сюда. Недавние прилеты в Днепре, разрушившие автовокзал, все перечеркнули. До этого в СБУ пришелся удар – это центр города. Весь мир погружен в интернет, люди смотрят телевизор, читают газеты. Все все видят и все знают. Гарсия колебался, размышлял – туда, сюда… Именно в это время произошел прилет ракеты, что стало решающим в принятии им решения.

За эти дни будем что-то решать. Может, курс возьмем на украинский вектор. Может, временно пригласим какого-нибудь тренера. До ближайшего матча с «ЛНЗ» работают Городов и его команда. Думаю, за время перерыва в чемпионате в тренерском штабе будут какие-то перемены.

Мы рассматриваем все варианты. Дмитрий Михайленко – наш, днепровский. Но он на Кипре… Давайте так говорить: Михайленко рассматривается среди нескольких кандидатов.

У Скрипника, Григорчука действующие контракты со своими клубами. Ну если я сейчас скажу вам, что Скрипника, например, в Днепре не будет, а он появится? Что-нибудь будем думать, решать.

Игора Йовичевича не рассматриваем. Если человек однажды изменил, зачем его снова приглашать? У нас с Йовичевичем плохие отношения. Мы с ним судимся».