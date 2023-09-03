Германия03 сентября 2023, 11:49 | Обновлено 03 сентября 2023, 11:52
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Боруссия М - Бавария - 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
03 сентября 2023, 11:49 | Обновлено 03 сентября 2023, 11:52
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Чемпионат Германии, 3-й тур
«Боруссия М» – «Бавария» – 1:2
Голы: Итакура (30) – Сане (58), Тель (87).
«Боруссия М» – Николас, Скалли (Эльведи, 83), Фридрих, Итакура, Вебер (Ульрих, 73), Нгуму (Янчке, 73), Вайгль, Нойхаус, Райтц, Чванчара (Сьебатшо, 59), Плеа (Онора, 83).
«Бавария» – Ульрайх, Мазрауи (Лаймер, 46), Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка (Тель, 81), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 69), Коман (Гнабри, 69), Сане, Кейн (де Лигт, 90).
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