Капитан Ворсклы близок к возвращению в строй

Как стало известно Sport.ua сентябрьскую паузу в чемпионате УПЛ, вызванную участием национальной и молодежной сборной Украины молодежной сборной Украины в международных матчах, футболисты «Ворсклы» после многодневного отдыха заполнят тренировками в Полтаве.

По информации нашего источника, в ближайшие дни вернутся в строй капитан команды Владимир Чеснаков, легионеры Фелипе и Лукас Рамирес, которые завершают восстановление после травм. Ожидается появление в расположении «Ворсклы» еще одного легионера – Якубу, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за финский «Ильвес».

Будут отсутствовать только Евгений Павлюк, получивший вызов в молодежную сборную Украины и Артем Кулаковский, который перед закрытием трансферного окна был арендован «Александрией».