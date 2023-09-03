Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Ворсклы близок к возвращению в строй
Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 11:44 |
251
0

Капитан Ворсклы близок к возвращению в строй

Владимир Чеснаков почти восстановился после травмы

03 сентября 2023, 11:44 |
251
0
Капитан Ворсклы близок к возвращению в строй
ФК Ворскла Полтава. Владимир Чеснаков

Как стало известно Sport.ua сентябрьскую паузу в чемпионате УПЛ, вызванную участием национальной и молодежной сборной Украины молодежной сборной Украины в международных матчах, футболисты «Ворсклы» после многодневного отдыха заполнят тренировками в Полтаве.

По информации нашего источника, в ближайшие дни вернутся в строй капитан команды Владимир Чеснаков, легионеры Фелипе и Лукас Рамирес, которые завершают восстановление после травм. Ожидается появление в расположении «Ворсклы» еще одного легионера – Якубу, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за финский «Ильвес».

Будут отсутствовать только Евгений Павлюк, получивший вызов в молодежную сборную Украины и Артем Кулаковский, который перед закрытием трансферного окна был арендован «Александрией».

По теме:
Клуб Второй лиги из Николаева снова не сыграет. На этот раз из-за стадиона?
Ворскла – Александрия – 1:0. Пенальти Скляра, недовольство Ротаня. Видео
Руслан РОТАНЬ: «Поражение принимаем, но я считаю, что счет не по игре»
Ворскла Полтава Владимир Чеснаков травма Лукас Рамирес Фелипе инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Футбол | 03 сентября 2023, 12:38 0
Днепр-1 – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы
Днепр-1 – ЛНЗ. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 6-м туре УПЛ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 02 сентября 2023, 22:50 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
Теннис | 02.09.2023, 16:02
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
Футбол | 02.09.2023, 19:25
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
Футзал. Украина U-19 сегодня стартует на Евро-2023
Футзал | 03.09.2023, 09:39
Футзал. Украина U-19 сегодня стартует на Евро-2023
Футзал. Украина U-19 сегодня стартует на Евро-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
02.09.2023, 08:51 2
Теннис
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
01.09.2023, 23:48
Волейбол
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
01.09.2023, 12:06 22
Бокс
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
02.09.2023, 22:40 14
Волейбол
Русин вернулся в Украину из Франции
Русин вернулся в Украину из Франции
02.09.2023, 17:00 1
Футбол
Опозорился за 13 минут. Мудрик – худший игрок в матче Челси – Ноттингем
Опозорился за 13 минут. Мудрик – худший игрок в матче Челси – Ноттингем
02.09.2023, 20:06 33
Футбол
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 11:35 23
Футбол
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
01.09.2023, 14:50 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем