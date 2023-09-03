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  4. Томас ТУХЕЛЬ: «Пальинья добавил бы нашей команде мастерства»
Германия
03 сентября 2023, 10:31 |
265
1

Томас ТУХЕЛЬ: «Пальинья добавил бы нашей команде мастерства»

Тренер «Баварии» жалеет, что трансфер сорвался

03 сентября 2023, 10:31 |
265
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Томас ТУХЕЛЬ: «Пальинья добавил бы нашей команде мастерства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал срыв трансфера защитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи. Чемпионы Германии не успел оформить трансфер из-за дедлайна:

«Я разочарован, что трансфер сорвался, потому что я знал, что Жоау добавил бы нашей команде мастерства. Пальинья также был расстроен из-за этого.

Каждый сделал то, что должен был сделать, но в конце концов мы не успели это сделать».

Вчера «Бавария» в третьем туре немецкой Бундеслиги на выезде обыграла со счетом 2:1 «Боруссию» Менхенгладбах.

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Томас Тухель Бавария Жоау Пальинья
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Gargantua
вот кого надо было Челси покупать в опорную зону. Чувак просто выжигает.
а они купили флегматичного долговязого парня, отдаленно напоминающего скаутам Виейра
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