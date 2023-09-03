Томас ТУХЕЛЬ: «Пальинья добавил бы нашей команде мастерства»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал срыв трансфера защитника «Фулхэма» Жоау Пальиньи. Чемпионы Германии не успел оформить трансфер из-за дедлайна:

«Я разочарован, что трансфер сорвался, потому что я знал, что Жоау добавил бы нашей команде мастерства. Пальинья также был расстроен из-за этого.

Каждый сделал то, что должен был сделать, но в конце концов мы не успели это сделать».

Вчера «Бавария» в третьем туре немецкой Бундеслиги на выезде обыграла со счетом 2:1 «Боруссию» Менхенгладбах.