ОФИЦИАЛЬНО. ПАОК подписал бывшего хавбека Шахтера

Греческий ПАОК объявил о подписании 23-летнего центрального полузащитника «Лацио» Маркоса Антонио, известного в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».

ПАОК арендовал Маркоса Антонио на один сезон с опцией выкупа.

Бразилец будет выступать за греческую команду под 88-м игровым номером.

Напомним, летом минувшего года «Шахтер» продал Маркоса Антонио в «Лацио» за 7,5 миллионов евро, однако карьера в Италии у бразильца не заладилась (22 матча, 1 гол и 1 ассист).