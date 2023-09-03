Греция03 сентября 2023, 11:06 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ПАОК подписал бывшего хавбека Шахтера
Маркос Антонио переехал из Италии в Грецию
03 сентября 2023, 11:06 |
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Греческий ПАОК объявил о подписании 23-летнего центрального полузащитника «Лацио» Маркоса Антонио, известного в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».
ПАОК арендовал Маркоса Антонио на один сезон с опцией выкупа.
Бразилец будет выступать за греческую команду под 88-м игровым номером.
Напомним, летом минувшего года «Шахтер» продал Маркоса Антонио в «Лацио» за 7,5 миллионов евро, однако карьера в Италии у бразильца не заладилась (22 матча, 1 гол и 1 ассист).
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