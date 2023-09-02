Карлос НАВАРРО МОНТОЙЯ: «Нынешняя Бока Хуниорс обыграет Манчестер Сити»
Бывший вратарь «Боки Хуниорс» считает, что аргентинский футбол не слабее европейского
Бывший вратарь «Боки Хуниорс» Карлос Наварро Монтойя считает, что аргентинский футбол по силе не уступает лучшим европейским командам.
«Аргентинский футбол недооценивают, а правда в том, что лучшие команды здесь могут соперничать с лучшими командами Европы. Раньше это был «Ривер», сейчас – «Бока». Я защищаю конкурентоспособность аргентинского футбола. Нынешняя «Бока» обыграет «Манчестер Сити«», конечно, в одном матче, потому что аргентинские команды всегда конкурентоспособны», – сказал Наварро Монтойя.
Карлос Наварро Монтойя играл за «Боку Хуниорс» с 1988 по 1996 год и сыграл за нее 323 матча. В 1994-м году колумбиец был признан лучшим футболистом года в Аргентине.
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