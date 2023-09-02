Карлос НАВАРРО МОНТОЙЯ: «Нынешняя Бока Хуниорс обыграет Манчестер Сити»

Бывший вратарь «Боки Хуниорс» Карлос Наварро Монтойя считает, что аргентинский футбол по силе не уступает лучшим европейским командам.

«Аргентинский футбол недооценивают, а правда в том, что лучшие команды здесь могут соперничать с лучшими командами Европы. Раньше это был «Ривер», сейчас – «Бока». Я защищаю конкурентоспособность аргентинского футбола. Нынешняя «Бока» обыграет «Манчестер Сити«», конечно, в одном матче, потому что аргентинские команды всегда конкурентоспособны», – сказал Наварро Монтойя.

Карлос Наварро Монтойя играл за «Боку Хуниорс» с 1988 по 1996 год и сыграл за нее 323 матча. В 1994-м году колумбиец был признан лучшим футболистом года в Аргентине.