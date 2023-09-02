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Англия
02 сентября 2023, 22:51 |
75
0

Тренер Фулхэма: «Второй гол Сити был забит из офсайда»

Марку Силва раскритиковал арбитра матча

02 сентября 2023, 22:51 |
75
0
Тренер Фулхэма: «Второй гол Сити был забит из офсайда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марку Силва

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва высказался о втором голе «Манчестер Сити» в игре 4-го тура АПЛ (1:5). Португалец считает ошибкой засчитать гол «горожан». На матче работала бригада судей под руководством Майкла Оливера.

«Очевидно, что была допущена серьёзная ошибка. Люди, которые никогда не играли в футбол и не имеют знаний об игре в футбол, принимают вот такие плохие решения.

Как можно подумать о том, что футболист стоит в офсайде, и якобы при этом не мешает? Футболист находится в очевидном офсайде. Явный, явный офсайд. Для всех, кто здесь и для всех остальных в мире. Игрок повлиял на этот эпизод, повлиял на вратаря и повлиял даже на решение арбитра.

Вы разговариваете с футболистами, не только с нашими, но с игроками соперника, и никто не понимает, почему это не офсайд», – приводит слова Силвы The Athletic.

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Источник The Athletic
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