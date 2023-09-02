Два молодых теннисиста впервые пробились в 4-й круг турнира Grand Slam

Два молодых теннисиста Джек Дрейпер и Маттео Арнальди впервые пробились во вторую неделю турнира Grand Slam.

21-летний Дрейпер в матче третьего круга обыграл в четырех сетах американца Майкл Ммо. Джек второй раз играл на такой стадии.

22-летний Арнальди в трех партиях разобрался с британцем Кэмероном Норри, Маттео ранее дальше второго круга на мейджорах не заходил.

Дальше Дрейпер сыграет с Андреем Рублевым или Артуром Риндеркнехом, Арнальди померяется силами с лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом.

US Open. Третий круг

Джек Дрейпер (Великобритания) – Майкл Ммо (США) – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3

Маттео Арнальди (Италия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:3, 6:4, 6:3