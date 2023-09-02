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US Open
02 сентября 2023, 22:30 | Обновлено 02 сентября 2023, 22:34
387
0

Два молодых теннисиста впервые пробились в 4-й круг турнира Grand Slam

Джек Дрейпер и Маттео Арнальди отлично проявили себя на US Open

02 сентября 2023, 22:30 | Обновлено 02 сентября 2023, 22:34
387
0
Два молодых теннисиста впервые пробились в 4-й круг турнира Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Арнальди

Два молодых теннисиста Джек Дрейпер и Маттео Арнальди впервые пробились во вторую неделю турнира Grand Slam.

21-летний Дрейпер в матче третьего круга обыграл в четырех сетах американца Майкл Ммо. Джек второй раз играл на такой стадии.

22-летний Арнальди в трех партиях разобрался с британцем Кэмероном Норри, Маттео ранее дальше второго круга на мейджорах не заходил.

Дальше Дрейпер сыграет с Андреем Рублевым или Артуром Риндеркнехом, Арнальди померяется силами с лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом.

US Open. Третий круг

Джек Дрейпер (Великобритания) – Майкл Ммо (США) – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3
Маттео Арнальди (Италия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:3, 6:4, 6:3

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Джек Дрейпер Маттео Арнальди US Open 2023 Майкл Ммо Кэмерон Норри
Источник Sport.ua
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