Два молодых теннисиста впервые пробились в 4-й круг турнира Grand Slam
Джек Дрейпер и Маттео Арнальди отлично проявили себя на US Open
Два молодых теннисиста Джек Дрейпер и Маттео Арнальди впервые пробились во вторую неделю турнира Grand Slam.
21-летний Дрейпер в матче третьего круга обыграл в четырех сетах американца Майкл Ммо. Джек второй раз играл на такой стадии.
22-летний Арнальди в трех партиях разобрался с британцем Кэмероном Норри, Маттео ранее дальше второго круга на мейджорах не заходил.
Дальше Дрейпер сыграет с Андреем Рублевым или Артуром Риндеркнехом, Арнальди померяется силами с лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом.
US Open. Третий круг
Джек Дрейпер (Великобритания) – Майкл Ммо (США) – 6:4, 6:2, 3:6, 6:3
Маттео Арнальди (Италия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:3, 6:4, 6:3
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