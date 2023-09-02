US Open02 сентября 2023, 22:26 |
208
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Отдал 3-й сет. Алькарас обыграл Эванса и вышел в 1/8 финала US Open 2023
Карлос в четырех партиях выиграл у британца
02 сентября 2023, 22:26 |
208
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису 2023.
В третьем раунде американского мейджора испанец обыграл британца Дэна Эванса (АТР 28) в четырех сетах за 3 часа и 13 минут.
US Open 2023. 1/16 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Дэн Эванс (Великобритания) [26] – 6:2, 6:3, 4:6, 6:3
Это была третья встреча теннисистов. Карлитос выиграл все поединки.
Далее Карлос сыграет против Маттео Арнальди.
В 2022 году Алькарас выиграл титул US Open.
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