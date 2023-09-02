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US Open
02 сентября 2023, 22:26 |
208
0

Отдал 3-й сет. Алькарас обыграл Эванса и вышел в 1/8 финала US Open 2023

Карлос в четырех партиях выиграл у британца

02 сентября 2023, 22:26 |
208
0
Отдал 3-й сет. Алькарас обыграл Эванса и вышел в 1/8 финала US Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису 2023.

В третьем раунде американского мейджора испанец обыграл британца Дэна Эванса (АТР 28) в четырех сетах за 3 часа и 13 минут.

US Open 2023. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Дэн Эванс (Великобритания) [26] – 6:2, 6:3, 4:6, 6:3

Это была третья встреча теннисистов. Карлитос выиграл все поединки.

Далее Карлос сыграет против Маттео Арнальди.

В 2022 году Алькарас выиграл титул US Open.

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Карлос Алькарас (теннисист) Дэн Эванс US Open 2023
Источник Sport.ua
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