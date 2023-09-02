Луис СУАРЕС: «Надо уважать решение Неймара перейти в Саудовскою Аравию»

Нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес прокомментировал переходы Лионеля Месси в «Интер Майами» и Неймара в саудовский «Аль-Хиляль».

«Думаю, они на разных этапах карьеры. Лео принимал решение уехать и получать от футбола чуть больше удовольствия там, где нет таких требований, как в Европе. Думаю, он принял верное решение. И он демонстрирует, что приехал не только хорошо проводить время, но и побеждать. Он уже взял трофей и поборется еще за один. Таков менталитет победителя.

Что касается Неймара, его внимание, должно быть, привлекло то, что 20-30 топ-футболистов уехали в Саудовскую Аравию. Это наверняка его подтолкнуло. В «ПСЖ» ему говорили, что больше на него не рассчитывают, к тому же свою роль сыграл финансовый аспект, хотя я не думаю, что он нуждается в деньгах.

Но он все обдумал, и его решение следует уважать, как и решение уйти из «Барселоны» в свое время.

Посмотрим, на какой уровень он вернется после травмы, сможет ли дальше показывать, что он среди лучших в мире», – сказал экс-форвард «Барселоны».