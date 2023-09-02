Чайки vs сороки. Хет-трик Фергюсона принес Брайтону победу над Ньюкаслом
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев
2 сентября состоялся матч 4-го тура АПЛ между клубами «Брайтон» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «чаек».
Хет-триком в составе хозяев отметился 18-летний ирландец Эван Фергюссон.
Для «сорок» единственный гол на 90+2-й забил Каллум Уилсон.
Сейчас у «Брайтона» 9 очков после 4 туров. Команда располагается на 4-й позиции. «Ньюкасл» находится на 14-й позиции с 3 пунктами.
АПЛ. 4-й тур. 2 сентября
Брайтон – Ньюкасл – 3:1
Голы: Фергюссон, 27, 65, 70 – Уилсон, 90+2
FT: A FANTASTIC ALBION WIN! 🤩— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 2, 2023
[3-1] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/HmbPMeBli6
⏱️ Defeat at the Amex Stadium.#BHANEW // #NUFC pic.twitter.com/J2gSJvwBYn— Newcastle United FC (@NUFC) September 2, 2023
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