Чайки vs сороки. Хет-трик Фергюсона принес Брайтону победу над Ньюкаслом

2 сентября состоялся матч 4-го тура АПЛ между клубами «Брайтон» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «чаек».

Хет-триком в составе хозяев отметился 18-летний ирландец Эван Фергюссон.

Для «сорок» единственный гол на 90+2-й забил Каллум Уилсон.

Сейчас у «Брайтона» 9 очков после 4 туров. Команда располагается на 4-й позиции. «Ньюкасл» находится на 14-й позиции с 3 пунктами.

АПЛ. 4-й тур. 2 сентября

Брайтон – Ньюкасл – 3:1

Голы: Фергюссон, 27, 65, 70 – Уилсон, 90+2