Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси не забивает голы, поэтому не побеждает»
Наставник оценил поражение в матче АПЛ
В матче чемпионата Англии «Челси»на своем поле проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 0:1. Наставник Маурисио Почеттино считает, что команда проиграла из-за одной ошибки.
«Мы разочарованы, потому что команда сделала все для достижения иного результат. Нужно не допускать ошибки, а мы сделали всего одну ошибку и поплатились за это. У чужих ворот мы создали много моментов и не забили. Это должна была быть победная для нас игра, но следует лучше реализовывать свои шансы».
«Мы не забиваем голы, поэтому не побеждаем», — сказал Почеттино.
Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на поле во втором тайме, но своей игрой не впечатлил.
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