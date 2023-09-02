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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси не забивает голы, поэтому не побеждает»
Англия
02 сентября 2023, 20:50 |
569
8

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси не забивает голы, поэтому не побеждает»

Наставник оценил поражение в матче АПЛ

02 сентября 2023, 20:50 |
569
8
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Челси не забивает голы, поэтому не побеждает»
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Челси»на своем поле проиграл «Ноттингем Форест» со счетом 0:1. Наставник Маурисио Почеттино считает, что команда проиграла из-за одной ошибки.

«Мы разочарованы, потому что команда сделала все для достижения иного результат. Нужно не допускать ошибки, а мы сделали всего одну ошибку и поплатились за это. У чужих ворот мы создали много моментов и не забили. Это должна была быть победная для нас игра, но следует лучше реализовывать свои шансы».

«Мы не забиваем голы, поэтому не побеждаем», — сказал Почеттино.

Украинский хавбек Михаил Мудрик вышел на поле во втором тайме, но своей игрой не впечатлил.

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Челси Ноттингем Форест Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Английская Премьер-лига
Источник BBC
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Комментарии 8
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Raien
Ця велика думка гідна кращих філософів сучасності. 
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+6
moysha
Тренер ніякий, а винним роблять Мудрика.
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+2
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WildeKater
Великие слова. Надо увековечить на аллее славы футбола. 
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+1
antt
А говорили тренери погані. Це така команда від перестановки і заміни доданків в якій нічого не змінюється. Ще й позбулися Феліша і хаверца що там щось могли зробити в нападі, хоч деколи.
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0
EL PATRON
Маурісіо ПОЧЕТТІНО: «Челсі не забиває голи, тому не перемагає» (c) Геніально)) Давайте дальше по класиці.. Ми юосі, тому, що не взулись.. Навіщо чистити сніг зимою - він і так білий.. І таке інше..
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0
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