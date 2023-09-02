Беллингем забил во всех 4 матчах за Реал в Ла Лиге

Английский полузащитник Джуд Беллингем забил за «Реал» в четвертом матче подряд.

Беллингем сегодня отметился победным голом в ворота «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги. 20-летний англичанин отличился и в каждом из первых трех туров.

Последним футболистом «Реала», начинавшим с голов в 4 играх чемпионата Испании, был Криштиану Роналду. Тогда на его счету тоже было 5 голов на аналогичном отрезке в сезоне 2009/10 годов. На 5-м матче его серия прервалась.

До португальца забить в 4 дебютных играх удавалось лишь Пепильо в 1960 году.