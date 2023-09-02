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  4. Беллингем забил во всех 4 матчах за Реал в Ла Лиге
Испания
02 сентября 2023, 19:54 |
239
0

Беллингем забил во всех 4 матчах за Реал в Ла Лиге

Молодая звезда продолжает покорять Ла Лигу

02 сентября 2023, 19:54 |
239
0
Беллингем забил во всех 4 матчах за Реал в Ла Лиге
Goal.com. Джуд Беллингем

Английский полузащитник Джуд Беллингем забил за «Реал» в четвертом матче подряд.

Беллингем сегодня отметился победным голом в ворота «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги. 20-летний англичанин отличился и в каждом из первых трех туров.

Последним футболистом «Реала», начинавшим с голов в 4 играх чемпионата Испании, был Криштиану Роналду. Тогда на его счету тоже было 5 голов на аналогичном отрезке в сезоне 2009/10 годов. На 5-м матче его серия прервалась.

До португальца забить в 4 дебютных играх удавалось лишь Пепильо в 1960 году.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Хетафе Реал - Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика Криштиану Роналду
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