Испания02 сентября 2023, 19:54 |
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Беллингем забил во всех 4 матчах за Реал в Ла Лиге
Молодая звезда продолжает покорять Ла Лигу
02 сентября 2023, 19:54 |
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Английский полузащитник Джуд Беллингем забил за «Реал» в четвертом матче подряд.
Беллингем сегодня отметился победным голом в ворота «Хетафе» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги. 20-летний англичанин отличился и в каждом из первых трех туров.
Последним футболистом «Реала», начинавшим с голов в 4 играх чемпионата Испании, был Криштиану Роналду. Тогда на его счету тоже было 5 голов на аналогичном отрезке в сезоне 2009/10 годов. На 5-м матче его серия прервалась.
До португальца забить в 4 дебютных играх удавалось лишь Пепильо в 1960 году.
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