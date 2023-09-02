ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде

2 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит матч 4-го тура Ла Лиги между клубами «Реал» Мадрид и «Хетафе».

На 11-й минуте встречи счет в игре был открыт. Борха Майораль вывел гостей вперед. Вначале защитники «сливочных» казусно потеряли мяч на своей половине поля, а затем голкипер королевского клуба Кепа Аррисабалага неудачно сыграл при выходе 1 на 1 с форвардом.

❗️ ВИДЕО гола

На 47-й минуте поединка Хоселу забил за «Реал».

Украинский голкипер хозяев Андрей Лунин начал матч на скамейке запасных.

На 80-й минуте счет 1:1.