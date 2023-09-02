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  4. ЗИНЧЕНКО: «Мне тяжело сдерживать слёзы, когда звучит национальный гимн»
Англия
02 сентября 2023, 18:00 |
280
3

ЗИНЧЕНКО: «Мне тяжело сдерживать слёзы, когда звучит национальный гимн»

Украинская звезда прокомментировала отношение людей к его слезам

02 сентября 2023, 18:00 |
280
3
ЗИНЧЕНКО: «Мне тяжело сдерживать слёзы, когда звучит национальный гимн»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что для него означают выступления за сборную Украины.

«Это момент гордости, особенно сейчас. Мне так тяжело сдерживать слёзы, когда звучит национальный гимн.

Я знаю, что многие говорят о моих слезах в соцсетях. Простите меня за то, что я настолько чувствителен, но я не желаю никому почувствовать и увидеть своими глазами все эти вещи, происходящие в моей стране. Очень тяжело описать словами, что я чувствую в такие моменты» – сказал Зинченко в интервью на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

Зинченко перешёл в «Арсенал» в июле 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Ранее Зинченко в АПЛ выступал за «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне чемпионата Англии Зинченко провёл два матча.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу
Источник YouTube
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Весняна Сова
Тобi й без гiмну часто хочеться плакати.
Менi Седан розповiла як ти кладеш свою голiвку iй на колiнки й ридаеш щовечера як немовля.
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