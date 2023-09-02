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  4. Назарий РУСИН: «Интересно сыграть за команду, которая хочет выйти в АПЛ»
Англия
02 сентября 2023, 17:48 |
519
1

Назарий РУСИН: «Интересно сыграть за команду, которая хочет выйти в АПЛ»

Форвард попробует свои силы в Англии

02 сентября 2023, 17:48 |
519
1
Назарий РУСИН: «Интересно сыграть за команду, которая хочет выйти в АПЛ»
УАФ. Назарий Русин

Форвард Назарий Русин, который в пятницу перебрался из «Зари» в «Сандерленд», оценил свой переход в клуб Чемпионшиипа.

«Конечно, интересно поиграть в такой команде, которая ставит цель – вернуться в АПЛ. Почувствовать эту атмосферу, как там болеют. Я хотел, чтобы «Заря» получила за меня хорошие деньги, которые помогут команде закрыть вопрос. Так я смогу отблагодарить клуб, в котором я перезапустил карьеру и пойти дальше».

«Тренер? Мы общались, но детали пусть останутся между нами. Посмотрим, как оно сложится. Многие ребята из Украины приходят и открывают двери в европейские чемпионаты. Дай Бог, если все сложится, начнут приглашать больше наших футболистов», – сказал Русин.

Игрок подписал с клубом контракт на четыре года с опцией продления еще на сезон.

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Источник Украинский футбол
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Barsa
Власник клубу русак )Щоб грати в АПЛ потрібно грати за збірну України 
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