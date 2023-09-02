Мирон МАРКЕВИЧ: «Новички решили судьбу матча»

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич прокомментировал победу над каменец-подольским «Эпицентром» (2:0) в 6-м туре Первой лиги.

«У нас перед матчем возникли очень серьезные проблемы. Евгений Подлепенец выбыл из общей группы, получил повреждения. Артур Рябов и Амвросий Чачуа болели, им ставили капельницы.

Сегодня чувствовалось, что они после простуды, это отразилось на их действиях на футбольном поле. Они только вчера вернулись к работе и немного поработали с мячом. Их участие в поединке против «Эпицентра» было под вопросом. И нам это в какой-то степени помешало. Не было свежести в центре поля. В первом тайме имел момент Егор Демченко. Если бы он забил, то было бы гораздо легче.

Хорошо, что во второй половине встречи мы произвели своевременные замены. Ребята, только позавчера приехавшие, решили судьбу матча. До первого мяча игра была ровной, но мы вовремя забили», – сказал Маркевич.