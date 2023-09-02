Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны составы команд на матч УПЛ Ворскла – Александрия
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 16:55 | Обновлено 02 сентября 2023, 18:04
112
0

Стали известны составы команд на матч УПЛ Ворскла – Александрия

Определены 22 игрока, которые начнут матч

02 сентября 2023, 16:55 | Обновлено 02 сентября 2023, 18:04
112
0
Стали известны составы команд на матч УПЛ Ворскла – Александрия
УПЛ

Тренерские штабы полтавской «Ворсклы» и «Александрии» определили составы своих команд на матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Юрченко, Степанюк, Корниенко, Павлюк, Челядин, Бацула, Кане, Сантана.

Запасные: Ермолов, Домолега, Крупский, Изотов, Хрипчук, Нестеренко, Черныш, Тиагиньо, Одинцов.

«Александрия»: Шевченко, Логинов, Савченко, Копина, Эрнандес, Сигеев, Ващенко, Смирный, Калитвинцев, Шулянский, Андрейчук.

Запасные: Ермаков, Долгий, Билошевский, Мартынюк, Скорко, Плакса, Шостак, Базаев, Джевани, Ковалец, Кулаков.

Матч пройдет в Полтаве и начнется в 17:00 по киевскому времени.

По теме:
Полесье – Оболонь – 2:0. Скандальный финал матча. Обзор встречи УПЛ
Колос – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
Тренер Оболони: «Смысл работать... Давайте сразу медали и кубки вручим»
Ворскла Полтава Александрия Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин перешел в Сандерленд
Футбол | 01 сентября 2023, 20:13 22
ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин перешел в Сандерленд
ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин перешел в Сандерленд

Украинский форвард скоро присоединится к новой команде

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Футбол | 01 сентября 2023, 18:53 24
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»

Экс-нападающий «Динамо» прокомментировал эпизод из вчерашней игры киевлян против «Бешикташа»

Назарий РУСИН: «Интересно сыграть за команду, которая хочет выйти в АПЛ»
Футбол | 02.09.2023, 17:48
Назарий РУСИН: «Интересно сыграть за команду, которая хочет выйти в АПЛ»
Назарий РУСИН: «Интересно сыграть за команду, которая хочет выйти в АПЛ»
Коломойскому вручено подозрение
Футбол | 02.09.2023, 11:08
Коломойскому вручено подозрение
Коломойскому вручено подозрение
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 02.09.2023, 10:20
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
01.09.2023, 17:12 13
Футбол
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
31.08.2023, 23:36 45
Футбол
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 203
Футбол
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
01.09.2023, 18:54 2
Баскетбол
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
01.09.2023, 12:06 21
Бокс
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
01.09.2023, 08:31 3
Теннис
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
01.09.2023, 21:36 37
Футбол
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
31.08.2023, 22:01 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем