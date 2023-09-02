Стали известны составы команд на матч УПЛ Ворскла – Александрия

Тренерские штабы полтавской «Ворсклы» и «Александрии» определили составы своих команд на матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Скляр, Юрченко, Степанюк, Корниенко, Павлюк, Челядин, Бацула, Кане, Сантана.

Запасные: Ермолов, Домолега, Крупский, Изотов, Хрипчук, Нестеренко, Черныш, Тиагиньо, Одинцов.

«Александрия»: Шевченко, Логинов, Савченко, Копина, Эрнандес, Сигеев, Ващенко, Смирный, Калитвинцев, Шулянский, Андрейчук.

Запасные: Ермаков, Долгий, Билошевский, Мартынюк, Скорко, Плакса, Шостак, Базаев, Джевани, Ковалец, Кулаков.

Матч пройдет в Полтаве и начнется в 17:00 по киевскому времени.