Русин вернулся в Украину из Франции
Украинцу осталось решить визовый вопрос
Как стало известно Sport.ua, последний летний новичок английского «Сандерленда» Назарий Русин вернулся в Украину из Франции, где в интересах британского клуба проходил медосмотр в одной из местных клиник.
По информации нашего источника, из-за визовых формальностей у Русина еще нет возможности приехать в Англию, поэтому четырехлетний контракт с «Сандерлендом» подписывал его представитель.
Бывший клуб украинца – «Заря» получит за этот трансфер от «Сандерленда» 2,5 миллиона евро.
Планируется, что на следующей неделе, когда визовый вопрос будет решен, Назарий отправится в Англию вместе с женой и сыном.
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