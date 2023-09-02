Как стало известно Sport.ua, последний летний новичок английского «Сандерленда» Назарий Русин вернулся в Украину из Франции, где в интересах британского клуба проходил медосмотр в одной из местных клиник.

По информации нашего источника, из-за визовых формальностей у Русина еще нет возможности приехать в Англию, поэтому четырехлетний контракт с «Сандерлендом» подписывал его представитель.

Бывший клуб украинца – «Заря» получит за этот трансфер от «Сандерленда» 2,5 миллиона евро.

Планируется, что на следующей неделе, когда визовый вопрос будет решен, Назарий отправится в Англию вместе с женой и сыном.