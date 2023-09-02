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  4. Возвращение Мудрика. Игрок – в заявке Челси на матч АПЛ
Англия
02 сентября 2023, 16:08 |
737
4

Возвращение Мудрика. Игрок – в заявке Челси на матч АПЛ

Михаил пропустил два матча

02 сентября 2023, 16:08 |
737
4
Возвращение Мудрика. Игрок – в заявке Челси на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В 17:00 начнется матч чемпионата Англии между «Челси» и «Ноттингем Форест», а украинский хавбек Синих Михаил Мудрик остался в запасе.

Игрок из-за травмы пропустил два последних матча лондонской команды, но уже восстановился и готов помочь партнерам в поединке четвертого тура чемпионата.

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Челси Михаил Мудрик Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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umnuy2
это уже и не смешно-вали михайло оттуда
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Перець
З поверненням котик Мурзік 
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0
Лютый Кандибобер
ля... опять в запасе...
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