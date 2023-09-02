Англия02 сентября 2023, 16:08 |
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Возвращение Мудрика. Игрок – в заявке Челси на матч АПЛ
Михаил пропустил два матча
02 сентября 2023, 16:08 |
737
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В 17:00 начнется матч чемпионата Англии между «Челси» и «Ноттингем Форест», а украинский хавбек Синих Михаил Мудрик остался в запасе.
Игрок из-за травмы пропустил два последних матча лондонской команды, но уже восстановился и готов помочь партнерам в поединке четвертого тура чемпионата.
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Комментарии 4
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это уже и не смешно-вали михайло оттуда
З поверненням котик Мурзік
ля... опять в запасе...
Показать Скрыть 1 ответ
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