Возвращение Мудрика. Игрок – в заявке Челси на матч АПЛ

В 17:00 начнется матч чемпионата Англии между «Челси» и «Ноттингем Форест», а украинский хавбек Синих Михаил Мудрик остался в запасе.

Игрок из-за травмы пропустил два последних матча лондонской команды, но уже восстановился и готов помочь партнерам в поединке четвертого тура чемпионата.