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US Open
02 сентября 2023, 16:02 | Обновлено 02 сентября 2023, 16:08
927
3

Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии

Фиона Кроули не стала брать 81 тысячу долларов

02 сентября 2023, 16:02 | Обновлено 02 сентября 2023, 16:08
927
3
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
Getty Images/Global Images Ukraine. Фиона Кроули

Участница турнира Большого Шлема US Open Фиона Кроули отказалась от призовых для сохранения своей университетской стипендии.

«Я бы никогда не взяла деньги и не рисковала бы своей стипендией. Но на этой неделе я отлично поработала. Невероятно, что футболисты и баскетболисты зарабатывают миллионы на использовании своего имени, изображения и внешности, а я не могу взять деньги, которые я заработала», – объяснила Кроули.

На US Open 21-летняя Фиона Кроули прошла квалификацию в одиночном разряде, но выбыла в первом круге, проиграв Анастасии Павлюченковой. В парном разряде Кроули выступала с другой американкой Карсон Тангилиг. В первом круге они проиграли Ирине Хромачевой и австралийке Дарье Сэвилл. За участие в американском мєйджоре теннисистка заработала 81 тысячу долларов.

В чемпионате NCAA Кроули выступает за команду университета Северной Каролины в Дивизионе 1.

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Фиона Кроули US Open 2023 US Open NCAA
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Комментарии 3
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Muskrat2
А який розмір стипендії? Там мабуть не тільки навчання, а ще і тренера оплачують.
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0
Александр Кочкин
На фото павлюченкова.
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