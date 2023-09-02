Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии

Участница турнира Большого Шлема US Open Фиона Кроули отказалась от призовых для сохранения своей университетской стипендии.

«Я бы никогда не взяла деньги и не рисковала бы своей стипендией. Но на этой неделе я отлично поработала. Невероятно, что футболисты и баскетболисты зарабатывают миллионы на использовании своего имени, изображения и внешности, а я не могу взять деньги, которые я заработала», – объяснила Кроули.

На US Open 21-летняя Фиона Кроули прошла квалификацию в одиночном разряде, но выбыла в первом круге, проиграв Анастасии Павлюченковой. В парном разряде Кроули выступала с другой американкой Карсон Тангилиг. В первом круге они проиграли Ирине Хромачевой и австралийке Дарье Сэвилл. За участие в американском мєйджоре теннисистка заработала 81 тысячу долларов.

В чемпионате NCAA Кроули выступает за команду университета Северной Каролины в Дивизионе 1.