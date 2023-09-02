Англия02 сентября 2023, 15:35 |
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Снова рекорд. Клубы АПЛ летом потратили 2,4 миллиарда, Челси – лидер
Клубы наращивают траты
02 сентября 2023, 15:35 |
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По итогам летнего трансферного окна клуба АПЛ потратили на приобретение новых игроков 2,4 миллиарда фунтов, установив очередной рекорд.
Год назад на новичков представители АПЛ потратили 2,1 миллиарда фунтов.
Самым активным клубом в плане подписания игроков стал «Челси», который летом потратил 434,5 миллиона фунтов, значительно опередив «Манчестер Сити» (216 миллионов), «Тоттенхэм» (212) и «Арсенал» (208).
Самым дорогим игроком лета стал Мойсес Кайседо, которого «Челси» приобрел за 115 миллионов фунтов.
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