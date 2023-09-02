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  4. Снова рекорд. Клубы АПЛ летом потратили 2,4 миллиарда, Челси – лидер
Англия
02 сентября 2023, 15:35 |
77
1

Снова рекорд. Клубы АПЛ летом потратили 2,4 миллиарда, Челси – лидер

Клубы наращивают траты

02 сентября 2023, 15:35 |
77
1
Снова рекорд. Клубы АПЛ летом потратили 2,4 миллиарда, Челси – лидер
Sky Sports

По итогам летнего трансферного окна клуба АПЛ потратили на приобретение новых игроков 2,4 миллиарда фунтов, установив очередной рекорд.

Год назад на новичков представители АПЛ потратили 2,1 миллиарда фунтов.

Самым активным клубом в плане подписания игроков стал «Челси», который летом потратил 434,5 миллиона фунтов, значительно опередив «Манчестер Сити» (216 миллионов), «Тоттенхэм» (212) и «Арсенал» (208).

Самым дорогим игроком лета стал Мойсес Кайседо, которого «Челси» приобрел за 115 миллионов фунтов.

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Источник Sky Sports
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Serhii P.
так і заробили на продажі футболістів саудитам
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