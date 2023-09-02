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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 15:15 | Обновлено 02 сентября 2023, 15:46
266
0

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Цель Шахтера – остаться в еврокубках после группы ЛЧ»

Нужно обеспечить евровесну

02 сентября 2023, 15:15 | Обновлено 02 сентября 2023, 15:46
266
0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Цель Шахтера – остаться в еврокубках после группы ЛЧ»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, где команде выпало сыграть против «Барселоны», «Порту» и «Антверпена».

«Очень интересная группа, будет здорово сыграть с этими командами. Наши футболисты смогут проверить себя на этом уровне. Посмотреть, на каком уровне мы находимся».

«Будет тяжело, а нашей задачей будет остаться в еврокбках, а также получить нужный опыт. Хотим остаться в еврокуюбках после группы», – сказал ван Леувен в комментарии УПЛ ТВ.

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Источник УПЛ
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