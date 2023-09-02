Патрик ван ЛЕУВЕН: «Цель Шахтера – остаться в еврокубках после группы ЛЧ»
Нужно обеспечить евровесну
Наставник «Шахтера» Патрик ван Леувен оценил жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов, где команде выпало сыграть против «Барселоны», «Порту» и «Антверпена».
«Очень интересная группа, будет здорово сыграть с этими командами. Наши футболисты смогут проверить себя на этом уровне. Посмотреть, на каком уровне мы находимся».
«Будет тяжело, а нашей задачей будет остаться в еврокбках, а также получить нужный опыт. Хотим остаться в еврокуюбках после группы», – сказал ван Леувен в комментарии УПЛ ТВ.
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