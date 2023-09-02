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02 сентября 2023, 14:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 сентября

Важные события во всех видах спорта

02 сентября 2023, 14:31 |
85
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 2 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Полесье – Оболонь

Favbet 1.77 – 3.65 – 4.75

17:00 Ворскла – Александрия

Favbet 2.75 – 3.25 – 2.60

17:00 Манчестер Сити – Фулхэм

Favbet 1.19 – 8.60 – 17.50

17:00 Челси – Ноттингем Форест

Favbet 1.44 – 5.15 – 8.00

17:15 Реал Мадрид – Хетафе

Favbet 1.33 – 5.66 – 11.40

ТЕННИС

21:00 Элина Свитолина – Джессика Пегула

Favbet 3.38 – 1.33

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Источник Sport.ua
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