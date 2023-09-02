Другие новости02 сентября 2023, 14:31 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 сентября
Важные события во всех видах спорта
02 сентября 2023, 14:31 |
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В субботу, 2 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Полесье – Оболонь
17:00 Ворскла – Александрия
17:00 Манчестер Сити – Фулхэм
17:00 Челси – Ноттингем Форест
17:15 Реал Мадрид – Хетафе
ТЕННИС
21:00 Элина Свитолина – Джессика Пегула
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