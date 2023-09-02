Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны составы команд на матч УПЛ Полесье – Оболонь
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 14:41 | Обновлено 02 сентября 2023, 15:22
238
0

Стали известны составы команд на матч УПЛ Полесье – Оболонь

Команды определили игроков, которые начнут встречу

02 сентября 2023, 14:41 | Обновлено 02 сентября 2023, 15:22
238
0
Стали известны составы команд на матч УПЛ Полесье – Оболонь
ФК Оболонь

Тренерские штабы житомирского «Полесья» и столичной «Оболони» определили стартовые составы команд в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Полесье»: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Крушинский, Танковский, Назаренко, Макуана, Ариэлсон, Будковский.

Запасные: Огиря, Кушниренко, Шастал, Козак, Янаков, Грицук, Гитченко, Морозко, Шаповал, Мустафаев, Кудрик, Поспелов.

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Карась Приймак, Нагиев, Груша, Мороз, Черненко, Чернов, Тарануха, Слободян.

Запасные: Кичак, Рыбка, Мухаматгалеев, Мединский, Ермоленко, Лукьянчук, Косовский, Фатеев, Прокопенко, Вовкун, Суханов, Краснопер.

Матч пройдет в Житомире и начнется в 15:00 по киевскому времени.

По теме:
Выиграли, но снова пропустили. Шахтер разгромил Минай
ЮКСА – Реал Фарма, Нива В – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Миколенко – вне основы Эвертона на матч с Шеффилд Юнайтед
Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Оболонь Киев стартовые составы чемпионат Украины по футболу Полесье - Оболонь
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
Футбол | 01 сентября 2023, 16:08 23
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций

1 сентября в Монако состоялась жеребьевка третьего еврокубка

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Футбол | 01 сентября 2023, 18:53 23
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»

Экс-нападающий «Динамо» прокомментировал эпизод из вчерашней игры киевлян против «Бешикташа»

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Цель Шахтера – остаться в еврокубках после группы ЛЧ»
Футбол | 02.09.2023, 15:15
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Цель Шахтера – остаться в еврокубках после группы ЛЧ»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Цель Шахтера – остаться в еврокубках после группы ЛЧ»
Нигериец вернулся. Ворскла дозаявила Якубу на сезон
Футбол | 02.09.2023, 10:47
Нигериец вернулся. Ворскла дозаявила Якубу на сезон
Нигериец вернулся. Ворскла дозаявила Якубу на сезон
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Футбол | 01.09.2023, 21:36
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Если Усик победит Фьюри – уйдет в закат»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Если Усик победит Фьюри – уйдет в закат»
31.08.2023, 16:57 2
Бокс
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
31.08.2023, 19:52 54
Футбол
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
01.09.2023, 18:54 2
Баскетбол
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
01.09.2023, 14:50 27
Футбол
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 203
Футбол
Челси – Уимблдон – 2:1. Первый гол 120-миллионного чемпиона мира. Видео
Челси – Уимблдон – 2:1. Первый гол 120-миллионного чемпиона мира. Видео
31.08.2023, 09:12
Футбол
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 11:35 23
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
01.09.2023, 23:48
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем