Стали известны составы команд на матч УПЛ Полесье – Оболонь

Тренерские штабы житомирского «Полесья» и столичной «Оболони» определили стартовые составы команд в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Полесье»: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Крушинский, Танковский, Назаренко, Макуана, Ариэлсон, Будковский.

Запасные: Огиря, Кушниренко, Шастал, Козак, Янаков, Грицук, Гитченко, Морозко, Шаповал, Мустафаев, Кудрик, Поспелов.

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Карась Приймак, Нагиев, Груша, Мороз, Черненко, Чернов, Тарануха, Слободян.

Запасные: Кичак, Рыбка, Мухаматгалеев, Мединский, Ермоленко, Лукьянчук, Косовский, Фатеев, Прокопенко, Вовкун, Суханов, Краснопер.

Матч пройдет в Житомире и начнется в 15:00 по киевскому времени.