Стали известны составы команд на матч УПЛ Полесье – Оболонь
Команды определили игроков, которые начнут встречу
Тренерские штабы житомирского «Полесья» и столичной «Оболони» определили стартовые составы команд в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Полесье»: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Крушинский, Танковский, Назаренко, Макуана, Ариэлсон, Будковский.
Запасные: Огиря, Кушниренко, Шастал, Козак, Янаков, Грицук, Гитченко, Морозко, Шаповал, Мустафаев, Кудрик, Поспелов.
«Оболонь»: Федоривский, Осман, Карась Приймак, Нагиев, Груша, Мороз, Черненко, Чернов, Тарануха, Слободян.
Запасные: Кичак, Рыбка, Мухаматгалеев, Мединский, Ермоленко, Лукьянчук, Косовский, Фатеев, Прокопенко, Вовкун, Суханов, Краснопер.
Матч пройдет в Житомире и начнется в 15:00 по киевскому времени.
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