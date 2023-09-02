«Трава – тут обычное дело». Остапенко подтвердила запах марихуаны на USO
Представительница Латвии высказала недовольство
Латвийская теннисистка Алена Остапенко после победы над Бернардой Перой (4:6, 6:3, 6:3) в третьем круге US Open прокомментировала наличие запаха марихуаны на корте, где проходила игра.
«Трава – это тут обычное дело. Я ее каждый матч чувствую. Неудивительно, что люди жалуются», - заявила Остапенко.
Кроме этого Алена Остапенко рассказала о недовольстве одним из болельщиков.
«Я вела 4:1 в третьем сете, подала подачу, и он начал орать как псих. И не одно-два слова, а пару предложений. Конечно, судья сказал ему замолчать. После этого он ушел», - рассказала теннисистка.
3 сентября в 1/8 финала Открытого чемпионата США Остапенко встретиться с Игой Свентек из Польши. Встреча начнется примерно в 18:00 по Киеву.
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