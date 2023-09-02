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Лига конференций
02 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 02 сентября 2023, 13:36
997
0

Стало известно расписание матчей Зари в групповом раунде ЛК

Первым соперником украинского клуба будет «Гент»

02 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 02 сентября 2023, 13:36
997
0
Стало известно расписание матчей Зари в групповом раунде ЛК
ФК Заря

Стало известно расписание матчей украинской «Зари» в групповом раунде Лиги конференций 2023/24.

Первым соперником «Зари» будет бельгийский «Гент». Эта встреча, в которой украинский клуб будет номинальными хозяевами, пройдет в четверг, 21 сентября.

Расписание матчей «Зари» в групповом раунде ЛК-2023/24

21 сентября – «Заря» – «Гент»

5 октября – «Брейдаблик» – «Заря»

26 октября – «Маккаби» – «Заря»

9 ноября – «Заря» – «Маккаби»

30 ноября – «Гент» – «Заря»

14 декабря – «Заря» – «Брейдаблик»

Номинально домашние матчи «Зари» начнутся в 22:00 по киевскому времени, выездные - в 19:45 по киевскому времени.

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Заря Луганск Гент Брейдаблик Маккаби Тель-Авив Лига конференций расписание
Источник Sport.ua
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