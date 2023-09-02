Стало известно расписание матчей Зари в групповом раунде ЛК
Первым соперником украинского клуба будет «Гент»
Стало известно расписание матчей украинской «Зари» в групповом раунде Лиги конференций 2023/24.
Первым соперником «Зари» будет бельгийский «Гент». Эта встреча, в которой украинский клуб будет номинальными хозяевами, пройдет в четверг, 21 сентября.
Расписание матчей «Зари» в групповом раунде ЛК-2023/24
21 сентября – «Заря» – «Гент»
5 октября – «Брейдаблик» – «Заря»
26 октября – «Маккаби» – «Заря»
9 ноября – «Заря» – «Маккаби»
30 ноября – «Гент» – «Заря»
14 декабря – «Заря» – «Брейдаблик»
Номинально домашние матчи «Зари» начнутся в 22:00 по киевскому времени, выездные - в 19:45 по киевскому времени.
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