Стало известно расписание матчей Зари в групповом раунде ЛК

Стало известно расписание матчей украинской «Зари» в групповом раунде Лиги конференций 2023/24.

Первым соперником «Зари» будет бельгийский «Гент». Эта встреча, в которой украинский клуб будет номинальными хозяевами, пройдет в четверг, 21 сентября.

Расписание матчей «Зари» в групповом раунде ЛК-2023/24

21 сентября – «Заря» – «Гент»

5 октября – «Брейдаблик» – «Заря»

26 октября – «Маккаби» – «Заря»

9 ноября – «Заря» – «Маккаби»

30 ноября – «Гент» – «Заря»

14 декабря – «Заря» – «Брейдаблик»

Номинально домашние матчи «Зари» начнутся в 22:00 по киевскому времени, выездные - в 19:45 по киевскому времени.