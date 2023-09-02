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Украина. Первая лига
02 сентября 2023, 13:02 | Обновлено 02 сентября 2023, 13:13
259
0

Лазарет одного из лидеров Первой лиги постепенно пустеет

В воскресенье дерзкий новичок первого дивизиона – «Нива» Бузовая – будет гостить в Ивано-Франковске

02 сентября 2023, 13:02 | Обновлено 02 сентября 2023, 13:13
259
0
Лазарет одного из лидеров Первой лиги постепенно пустеет
ФК Нива Бузовая

Как стало известно Sport.ua, креативный полузащитник Даниил Литовченко, который летом перебрался из «Мариуполя» в бузовскую «Ниву», но пропустил из-за травмы все шесть официальных матчей команды в нынешнем сезоне, готовится к игре с «Прикарпатьем» в общей группе.

А вот центральный защитник Евгений Мисюра, почувствовавший дискомфорт в колене по ходу кубкового матча с ЮКСА 2 августа, продолжает реабилитацию. В нынешнем сезоне 29-летний футболист успел по разу сыграть в чемпионате и Кубке Украины.

Бузовская «Нива» в первых пяти турах Первой лиги набрала 13 очков и занимает второе место в группе А, уступая по разнице мячей «Карпатам».

Матч 6-го тура «Прикарпатье» – «Нива» Бузовая состоится в воскресенье, 3 сентября. Начало — в 15:00.

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Первая лига Украины Нива Бузовая Даниил Литовченко Евгений Мисюра
Источник Sport.ua
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