Лазарет одного из лидеров Первой лиги постепенно пустеет

Как стало известно Sport.ua, креативный полузащитник Даниил Литовченко, который летом перебрался из «Мариуполя» в бузовскую «Ниву», но пропустил из-за травмы все шесть официальных матчей команды в нынешнем сезоне, готовится к игре с «Прикарпатьем» в общей группе.

А вот центральный защитник Евгений Мисюра, почувствовавший дискомфорт в колене по ходу кубкового матча с ЮКСА 2 августа, продолжает реабилитацию. В нынешнем сезоне 29-летний футболист успел по разу сыграть в чемпионате и Кубке Украины.

Бузовская «Нива» в первых пяти турах Первой лиги набрала 13 очков и занимает второе место в группе А, уступая по разнице мячей «Карпатам».

Матч 6-го тура «Прикарпатье» – «Нива» Бузовая состоится в воскресенье, 3 сентября. Начало — в 15:00.