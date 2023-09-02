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Бельгия
02 сентября 2023, 12:24 | Обновлено 02 сентября 2023, 12:34
59
0

Антверпен продлил контракт с наставником команды

Бельгийцев в Лиге чемпионов на «Шахтер» поведет Марк ван Боммель

02 сентября 2023, 12:24 | Обновлено 02 сентября 2023, 12:34
59
0
Антверпен продлил контракт с наставником команды
ФК Антверпен. Марк ван Боммель (справа)

Бельгийский клуб «Антверпен» сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Марком ван Боммелем.

Нидерландец поставил свою подпись под новым соглашением, которое будет действовать до лета 2025 года.

«Антверпен» под руководством ван Боммеля в предыдущем сезоне оформил «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок страны, а нынешним летом он победил в матче за Суперкубок Бельгии.

«Антверпен» является соперником донецкого «Шахтера» по групповому турниру Лиги чемпионов. Первую встречу команды проведут 4 октября в Бельгии, а во второй раз встретятся в Гамбурге 28 ноября.

Сейчас в турнирной таблице чемпионата Бельгии «Антверпен» занимает 7-е место, имея 7 очков. 3 сентября подопечные ван Боммеля сыграют с «Юнионом».

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Антверпен Марк ван Боммель чемпионат Бельгии по футболу
Источник ФК Антверпен
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