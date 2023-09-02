Антверпен продлил контракт с наставником команды

Бельгийский клуб «Антверпен» сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Марком ван Боммелем.

Нидерландец поставил свою подпись под новым соглашением, которое будет действовать до лета 2025 года.

«Антверпен» под руководством ван Боммеля в предыдущем сезоне оформил «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок страны, а нынешним летом он победил в матче за Суперкубок Бельгии.

«Антверпен» является соперником донецкого «Шахтера» по групповому турниру Лиги чемпионов. Первую встречу команды проведут 4 октября в Бельгии, а во второй раз встретятся в Гамбурге 28 ноября.

Сейчас в турнирной таблице чемпионата Бельгии «Антверпен» занимает 7-е место, имея 7 очков. 3 сентября подопечные ван Боммеля сыграют с «Юнионом».