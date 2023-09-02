Аталанта отправила в Торино грозного нападающего
Бергамаски избавились от Дувана Сапаты
Итальянский клуб «Торино» объявил о переходе из «Аталанты» колумбийского форварда Дувана Сапаты.
32-летний уроженец Падиллы присоединился к туринцам на правах аренды, которая рассчитана до завершения сезона-2023/2024. У «Торино» есть возможность выкупа прав на Сапату, который станет обязательным при достижении форвардом определенных личных показателей.
Сапата выступает в Серии А с 2013 года. Дуван успел поиграть за «Наполи», «Удинезе», «Сампдорию» и «Аталанту».
Контракт Дувана Сапаты с «Аталантой» рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в двух матчах Серии A, забил 1 гол.
Duván vi augura una buona notte.#SFT pic.twitter.com/1AvpuJMsWT— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 1, 2023
Duván vi aspetta all’Olimpico Grande Torino per #TorinoGenoa 🔥— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 2, 2023
Siamo già oltre 2️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣!
Per domani tutti gli Under18 entrano a soli 10€! 👉 https://t.co/VYxL0HqwqH #SFT pic.twitter.com/auZmDonDxj
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