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Испания
02 сентября 2023, 11:49 | Обновлено 02 сентября 2023, 11:51
497
0

Аталанта отправила в Торино грозного нападающего

Бергамаски избавились от Дувана Сапаты

02 сентября 2023, 11:49 | Обновлено 02 сентября 2023, 11:51
497
0
Аталанта отправила в Торино грозного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуван Сапата

Итальянский клуб «Торино» объявил о переходе из «Аталанты» колумбийского форварда Дувана Сапаты.

32-летний уроженец Падиллы присоединился к туринцам на правах аренды, которая рассчитана до завершения сезона-2023/2024. У «Торино» есть возможность выкупа прав на Сапату, который станет обязательным при достижении форвардом определенных личных показателей.

Сапата выступает в Серии А с 2013 года. Дуван успел поиграть за «Наполи», «Удинезе», «Сампдорию» и «Аталанту».

Контракт Дувана Сапаты с «Аталантой» рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в двух матчах Серии A, забил 1 гол.

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трансферы трансферы Серии A Дуван Сапата Аталанта Торино
Источник ФК Торино
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