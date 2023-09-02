Аталанта отправила в Торино грозного нападающего

Итальянский клуб «Торино» объявил о переходе из «Аталанты» колумбийского форварда Дувана Сапаты.

32-летний уроженец Падиллы присоединился к туринцам на правах аренды, которая рассчитана до завершения сезона-2023/2024. У «Торино» есть возможность выкупа прав на Сапату, который станет обязательным при достижении форвардом определенных личных показателей.

Сапата выступает в Серии А с 2013 года. Дуван успел поиграть за «Наполи», «Удинезе», «Сампдорию» и «Аталанту».

Контракт Дувана Сапаты с «Аталантой» рассчитан до июня 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в двух матчах Серии A, забил 1 гол.

Duván vi augura una buona notte.#SFT pic.twitter.com/1AvpuJMsWT — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 1, 2023