Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье идет от игры к игре»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 11:32 | Обновлено 02 сентября 2023, 12:27
255
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье идет от игры к игре»

Тренер – о задачах команды на сезон

02 сентября 2023, 11:32 | Обновлено 02 сентября 2023, 12:27
255
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье идет от игры к игре»
ФК Полесье Житомир. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев рассказал о том, к чему должны стремиться его подопечные в премьерном сезоне в Украинской Премьер-лиге.

Сейчас «Полесье» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 9 очков после пяти матчей.

– Чемпионат Украины выравнялся, каждая команда может отобрать очки у грандов. Скажите честно, планируете ли в этом сезоне побороться за еврокубковые места?
– Мы идем от игры к игре. Самый важный матч - это ближайший, а уже потом очки посчитаем. Перед началом сезона я сказал ребятам, чтобы в турнирную таблицу не смотрели, как бы все не складывалось. Мое мнение, что впервые в таблицу нужно смотреть после десятого тура. На сегодняшний день турнирное расположение команд не указывает на объективность.

– Президент «Полесья» Геннадий Буткевич ставил перед началом сезона конкретную цель в УПЛ?
– Геннадий Владиславович у нас максималист, поэтому, конечно, задачу поставил. Но не так, что ударил кулаком по столу, чтобы выполнить ее обязательно. Он очень спортивный человек, любит и уважает каждого члена нашей команды. Для него самая важная игра - это ближайшая, однако определенная задача есть. Мы движемся постепенно, прекрасно понимая, что у нас очень много новичков.

– Все же, какую задачу поставил президент?
– Ну, не чемпионство это точно.

– Попадание в топ-5?
– Можно и так сказать.

Ранее сообщалось, что Калитвинцев признан лучшим тренером 5-го тура УПЛ.

По теме:
ЮКСА – Реал Фарма, Нива В – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Минай – Шахтер. Известны составы команд
Карпаты – Эпицентр, Буковина – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юрий Калитвинцев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open
Теннис | 02 сентября 2023, 09:09 2
На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open
На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open

Борьбу в Нью-Йорке завершила Елена Рыбакина

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
Футбол | 01 сентября 2023, 17:12 12
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера

Защитник «Зюлте-Варегема» Новатус Мироши перейдет на правах сезонной аренды

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ усилился форвардом из Айнтрахта за большие деньги
Футбол | 02.09.2023, 10:59
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ усилился форвардом из Айнтрахта за большие деньги
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ усилился форвардом из Айнтрахта за большие деньги
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Футбол | 01.09.2023, 18:53
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
Баскетбол | 01.09.2023, 18:54
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
31.08.2023, 17:19 2
Футбол
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
Отмучились. Днепр-1 в матче с двумя удалениями проиграл Спартаку из Трнавы
31.08.2023, 23:36 45
Футбол
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
01.09.2023, 21:36 37
Футбол
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 16:08 23
Футбол
Челси – Уимблдон – 2:1. Первый гол 120-миллионного чемпиона мира. Видео
Челси – Уимблдон – 2:1. Первый гол 120-миллионного чемпиона мира. Видео
31.08.2023, 09:12
Футбол
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
31.08.2023, 22:01 19
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
01.09.2023, 23:48
Волейбол
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
01.09.2023, 08:36 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем