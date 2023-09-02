Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье идет от игры к игре»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев рассказал о том, к чему должны стремиться его подопечные в премьерном сезоне в Украинской Премьер-лиге.

Сейчас «Полесье» в таблице УПЛ занимает 3-е место, имея 9 очков после пяти матчей.

– Чемпионат Украины выравнялся, каждая команда может отобрать очки у грандов. Скажите честно, планируете ли в этом сезоне побороться за еврокубковые места?

– Мы идем от игры к игре. Самый важный матч - это ближайший, а уже потом очки посчитаем. Перед началом сезона я сказал ребятам, чтобы в турнирную таблицу не смотрели, как бы все не складывалось. Мое мнение, что впервые в таблицу нужно смотреть после десятого тура. На сегодняшний день турнирное расположение команд не указывает на объективность.

– Президент «Полесья» Геннадий Буткевич ставил перед началом сезона конкретную цель в УПЛ?

– Геннадий Владиславович у нас максималист, поэтому, конечно, задачу поставил. Но не так, что ударил кулаком по столу, чтобы выполнить ее обязательно. Он очень спортивный человек, любит и уважает каждого члена нашей команды. Для него самая важная игра - это ближайшая, однако определенная задача есть. Мы движемся постепенно, прекрасно понимая, что у нас очень много новичков.

– Все же, какую задачу поставил президент?

– Ну, не чемпионство это точно.

– Попадание в топ-5?

– Можно и так сказать.

Ранее сообщалось, что Калитвинцев признан лучшим тренером 5-го тура УПЛ.