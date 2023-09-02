Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open

Сербский теннисист Новак Джокович (№2 ATP) с проблемами смог преодолеть третий круг на Открытом чемпионате США.

Во встрече с соотечественником Ласло Дьере (№38 АТР) 36-летний уроженец Белграда проигрывал со счетом 0:2, но сумел вернуться в игру и победил в пяти сетах. Встреча продолжалась 3 часа 48 минут.

US Open. Третий круг

Ласло Дьере (Сербия, 32) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 6:4, 6:4, 1:6, 1:6, 3:6

Это была вторая в истории очная встреча Джоковича и Дьере. Новак победил во второй раз.

Новак Джокович в последний раз на US Open совершал победный камбэк со счетом 0:2 в 2011 году, когда обыграл Роджера Федерера.

На следующей стадии американского мэйджора Джокович встретится с хорватом Борной Гойо.