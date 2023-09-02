Обновил воспоминания. Джокович едва не вылетел с US Open
Серб с трудом обыграл Ласло Дьере
Сербский теннисист Новак Джокович (№2 ATP) с проблемами смог преодолеть третий круг на Открытом чемпионате США.
Во встрече с соотечественником Ласло Дьере (№38 АТР) 36-летний уроженец Белграда проигрывал со счетом 0:2, но сумел вернуться в игру и победил в пяти сетах. Встреча продолжалась 3 часа 48 минут.
US Open. Третий круг
Ласло Дьере (Сербия, 32) – Новак Джокович (Сербия, 2) – 6:4, 6:4, 1:6, 1:6, 3:6
Это была вторая в истории очная встреча Джоковича и Дьере. Новак победил во второй раз.
Новак Джокович в последний раз на US Open совершал победный камбэк со счетом 0:2 в 2011 году, когда обыграл Роджера Федерера.
На следующей стадии американского мэйджора Джокович встретится с хорватом Борной Гойо.
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