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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 05:04 | Обновлено 02 сентября 2023, 06:14
98
0

Назначены судьи на матчи 6-го тура Украинской Премьер-лиги

6-й тур УПЛ продлится до 3 сентября

02 сентября 2023, 05:04 | Обновлено 02 сентября 2023, 06:14
98
0
Назначены судьи на матчи 6-го тура Украинской Премьер-лиги

Назначены официальные лица на матчи 6-го тура УПЛ сезона 2023/24.

02.09.2023

«Минай» – «Шахтер». Минай. Стадион Минай-Арена. 13.00. Арбитр – Бондаренко Д. Е. (Одесса), ассистенты арбитра – Павлинов О. В. (Одесса), Сухин В. В. (Одесса), четвертый арбитр – Заброда К. В. (Сумы), наблюдатель арбитража – Шандор А. А. (Львов). Делегат УАФ – Кузнецов М. С. (Хмельницкий).

Полесье - Оболонь. Житомир. Центральный стадион. 15.00. Арбитр – Копиевский В. В. (Кропивницкий), ассистенты арбитра – Дашко О. В. (Киевская обл.), Чертоляс М. В. (Херсон), четвертый арбитр – Кубряк Д. В. (Одесса), наблюдатель арбитража – Геренда Е. Б. (Калуш). Арбитр ВАА – Козык Я. В. (Мукачево), ассистент ВАА – Ермоленко Р. М. (Чернигов), наблюдатель ВАА – Покидько И. Р. (Полтава). Делегат УАФ – Титаренко Ю. Д. (Киев).

Ворскла - Александрия. Полтава. Стадион Ворскла им. А. Бутовского. 17.00. Арбитр – Блавацкий Р. А. (Львов), ассистенты арбитра – Данильченко Е. А. (Луганск), Оганесян Д. К. (Луганск), четвертый арбитр – Афанасьев О. А. (Харьков), наблюдатель арбитража – Годулян В. И. (Одесса). Делегат УАФ – Прохорович А. В. (Сумы).

03.09.2023

Днепр-1 - ЛНЗ. Симферополь. Стадион Авангард. 13.00. Арбитр – Панчишин Д. И. (Харьков), ассистенты арбитра – Клименко Т. А. (Хмельницкий), Марулин С. Ю. (Херсонская обл.), четвертый арбитр – Райда М. М. (Закарпатская обл.), наблюдатель арбитража – Коваленко Г. Б. (Одесса). Арбитр ВАА – Иванов Ю. В. (Донецкая обл.), ассистент ВАА – Скрипка А. М. (Кропивницкий), наблюдатель ВАА – Деревинский О. М. (Хмельницкий). Делегат УАФ - Наскалов В. Б. (Закарпатская обл.).

Колос - Кривбасс. Ковалевка. Стадион Колос. 17.00. Арбитр – Козыряцкий М. С. (Запорожье), ассистенты арбитра – Котубей П. В. (Закарпатская обл.), Коротин В. И. (Черкассы), четвертый арбитр – Дьордь Н. В. (Ужгород), наблюдатель арбитража – Кран О. В. (Харьков). Арбитр ВАА – Деревинский О. А. (Хмельницкий), ассистент ВАА – Беркут О. А. (Сумы), наблюдатель ВАА – Мосейчук Ю. Ю. (Черновцы). Делегат УАФ – Симонов Г. Ф. (Киев).

Рух- Металлист 1925. Львов. Стадион Арена Львов. 19.00. Арбитр – Задиран С. С. (Киевская обл.), ассистенты арбитра – Дебенко И. Б. (Ивано-Франковск), Гашков Е. Л. (Черновцы), четвертый арбитр – Омельченко А. В. (Славянск), наблюдатель арбитража – Мельничук В. Г. (Симферополь). Делегат УАФ – Бондаренко Ю. В. (АР Крым).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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