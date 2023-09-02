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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 05:25 | Обновлено 02 сентября 2023, 06:01
331
0

Утверждены даты и время матчей 7-го тура Украинской Премьер-лиги

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7-го тура УПЛ

02 сентября 2023, 05:25 | Обновлено 02 сентября 2023, 06:01
331
0
Утверждены даты и время матчей 7-го тура Украинской Премьер-лиги
УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7 тура УПЛ Лиги сезона 2023/24.

Поединки 7-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 15 по 18 сентября.

УПЛ. 7-й тур

15 сентября (пятница)

  • 18:30. Металлист 1925 – Заря

16 сентября (суббота)

  • 15:00. Черноморец – Полесье
  • 17:00. Шахтер – Оболонь
  • 19:00. Александрия – Минай

17 сентября (воскресенье)

  • 13:00. ЛНЗ – Рух
  • 15:00. Днепр-1 – Колос
  • 17:00. Кривбасс – Верес

18 сентября (понедельник)

  • 17:00. Динамо – Ворскла
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Источник УПЛ
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