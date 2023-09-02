Украина. Премьер лига02 сентября 2023, 05:25 | Обновлено 02 сентября 2023, 06:01
331
0
Утверждены даты и время матчей 7-го тура Украинской Премьер-лиги
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7-го тура УПЛ
02 сентября 2023, 05:25 | Обновлено 02 сентября 2023, 06:01
331
0
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 7 тура УПЛ Лиги сезона 2023/24.
Поединки 7-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 15 по 18 сентября.
УПЛ. 7-й тур
15 сентября (пятница)
- 18:30. Металлист 1925 – Заря
16 сентября (суббота)
- 15:00. Черноморец – Полесье
- 17:00. Шахтер – Оболонь
- 19:00. Александрия – Минай
17 сентября (воскресенье)
- 13:00. ЛНЗ – Рух
- 15:00. Днепр-1 – Колос
- 17:00. Кривбасс – Верес
18 сентября (понедельник)
- 17:00. Динамо – Ворскла
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 сентября 2023, 23:23 8
Марта и Елена-Габриэла добыли вторую победу на турнире
Теннис | 01 сентября 2023, 08:31 3
Элина проведет поединок против Джессики Пегулы
Футбол | 02.09.2023, 00:23
Футбол | 01.09.2023, 11:35
Волейбол | 01.09.2023, 23:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.08.2023, 19:52 51
31.08.2023, 12:25 8
01.09.2023, 12:06 18
31.08.2023, 22:55 202
31.08.2023, 16:57 2
01.09.2023, 21:36 31
01.09.2023, 08:36 1