ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе взял в аренду скандального игрока Ман Юнайтед
Арендное соглашение 21-летнего Мейсона Гринвуда рассчитано на один сезон
Испанский клуб «Хетафе» официально взял в аренду Мейсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед».
Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано на один сезон.
В январе 2022 года Гринвуд был обвинен в попытке изнасилования, но в феврале полиция закрыла уголовное дело.
В клубе из Манчестера заявили, что Мейсон покинет клуб, и он не провел ни одной игры с января 2022 года.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 млн евро.
📢 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Mason Greenwood nuevo futbolista azulón— Getafe C.F. (@GetafeCF) September 1, 2023
Welcome @masongreenwood! 🏴#VamosGeta #GreenwoodAzulon pic.twitter.com/3t9Dh9NSfL
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