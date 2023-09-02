ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе взял в аренду скандального игрока Ман Юнайтед

Испанский клуб «Хетафе» официально взял в аренду Мейсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед».

Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано на один сезон.

В январе 2022 года Гринвуд был обвинен в попытке изнасилования, но в феврале полиция закрыла уголовное дело.

В клубе из Манчестера заявили, что Мейсон покинет клуб, и он не провел ни одной игры с января 2022 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 млн евро.