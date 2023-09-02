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Испания
02 сентября 2023, 11:27 | Обновлено 02 сентября 2023, 11:44
778
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе взял в аренду скандального игрока Ман Юнайтед

Арендное соглашение 21-летнего Мейсона Гринвуда рассчитано на один сезон

02 сентября 2023, 11:27 | Обновлено 02 сентября 2023, 11:44
778
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хетафе взял в аренду скандального игрока Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Испанский клуб «Хетафе» официально взял в аренду Мейсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед».

Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано на один сезон.

В январе 2022 года Гринвуд был обвинен в попытке изнасилования, но в феврале полиция закрыла уголовное дело.

В клубе из Манчестера заявили, что Мейсон покинет клуб, и он не провел ни одной игры с января 2022 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 5 млн евро.

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Мейсон Гринвуд Манчестер Юнайтед Хетафе трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник ФК Хетафе
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