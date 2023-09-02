Свёнтек повесила 20-ю баранку в сезоне, выиграв матч за 49 минут

Первая ракетка мира Ига Свёнтек легко пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США.

В третьем раунде полька за 49 минут обыграла Кайю Юван из Словении (№145 WTA).

US Open. Третий круг

Ига Свёнтек (Польша) – Кайя Юван (Словения) – 6:0, 6:1

Отметим, что в первом сете Юван не смогла выиграть ни одного гейма. В текущем сезоне Свёнтек повесила уже 20 баранок своим соперницам. К примеру, у второй ракетки мира Арины Соболенко всего четыре таких выигранных партии в 2023 году.

В следующем раунде Свёнтек сразится с Аленой Остапенко из Латвии, которая ведет в личных встречах с полькой со счетом 3:0. Остапенко в пятницу отыгралась после проигранного сета в матче с американкой Бернардой Перой (4:6, 6:3, 6:3).

Ига Свёнтек – Кайя Юван. Лучшие моменты матча

Аленой Остапенко – Бернарда Пера. Лучшие моменты матча