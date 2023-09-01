ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала и дозаявила легионеров из Бразилии и Того
Венделл и Жан Клод будут выступать за луганскую команду
Луганская «Заря» подписала и дозаявила на сезон двух легионеров из Бразилии и Того.
19-летний бразильский форвард Венделл Дос Сантос дозаявлен под номером 78.
Венделл дос Сантос родился 14 февраля 2004 года, предыдущим клубом был «Гойяс» (14 матчей, 4 гола).
19-летний полузащитник из Того Жан Клод Азиангбе будет выступать под номером 4.
Жан Клод Азиангбе родился 14 декабря 2003 года. Предыдущим клубом был «Аль-Наср» (Дубай), за который он сыграл 29 поединков. Кроме того, у него в активе есть два матча за сборную Того.
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