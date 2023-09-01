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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 02 сентября 2023, 00:14
225
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала и дозаявила легионеров из Бразилии и Того

Венделл и Жан Клод будут выступать за луганскую команду

01 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 02 сентября 2023, 00:14
225
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала и дозаявила легионеров из Бразилии и Того
ФК Заря. Венделл и Жан Клод Азиангбе

Луганская «Заря» подписала и дозаявила на сезон двух легионеров из Бразилии и Того.

19-летний бразильский форвард Венделл Дос Сантос дозаявлен под номером 78.

Венделл дос Сантос родился 14 февраля 2004 года, предыдущим клубом был «Гойяс» (14 матчей, 4 гола).

19-летний полузащитник из Того Жан Клод Азиангбе будет выступать под номером 4.

Жан Клод Азиангбе родился 14 декабря 2003 года. Предыдущим клубом был «Аль-Наср» (Дубай), за который он сыграл 29 поединков. Кроме того, у него в активе есть два матча за сборную Того.

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Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы Венделл Дос Сантос Жан Клод Азиангбе Гойяс Аль-Наср Дубай
Источник ФК Заря Луганск
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