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Англия
01 сентября 2023, 22:57 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:58
467
0

Тоттенхэм хочет арендовать защитника в Челси 

Трево Чалоба может сменить клуб

01 сентября 2023, 22:57 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:58
467
0
Тоттенхэм хочет арендовать защитника в Челси 
Twitter (Фабрицио Романо). Трево Чалоба

«Тоттенхэм» обратился к «Челси» с просьбой об аренде защитника Трево Чалобы.

Как сообщает Фабрицио Романо, «Челси» не даёт зеленый свет, так как не готов отдавать игрока принципиальному сопернику, а также их не устраивает сложная формула сделки.

В то же время, по информации источника, «Ноттингем Форест» пытается договориться о полноценном переходе Чалобы, на что не готов сам игрок.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему защитнику со стороны мюнхенской «Баварии».

В сезоне 2022/2023 Чалоба провёл 33 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года.

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Тоттенхэм Челси Ноттингем Форест трансферы АПЛ трансферы Бавария Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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