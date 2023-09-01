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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 22:45 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:56
847
0

Стало известно, перейдет ли Калитвинцев из Александрии в Карпаты

В последний момент стороны не пришли к согласию по условиям трансфера

01 сентября 2023, 22:45 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:56
847
0
Стало известно, перейдет ли Калитвинцев из Александрии в Карпаты
ФК Александрия. Владислав Калитвинцев

Львовские «Карпаты» хотели осуществить трансфер хавбека Владислава Калитвинцева из «Александрии».

Однако в последний момент стороны не пришли к соглашению об условиях трансферного соглашения, сообщает ТаТоТаке.

В прошлом сезоне Калитвинцев в УПЛ сыграл за Александрию 20 матчей и забил 2 гола, а в текущем сезоне провел все 5 поединков УПЛ.

За свою карьеру Владислав играл за команды: Динамо, Динамо-2, Слован, Черноморец, Заря, Арсенал Киев, Десна, Александрия.

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Карпаты Львов Владислав Калитвинцев Александрия трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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