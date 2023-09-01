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Испания
01 сентября 2023, 22:20 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:52
586
1

Яремчук попал в заявку Валенсии на следующий матч

Украинский нападающий может дебютировать за новую команду уже завтра

01 сентября 2023, 22:20 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:52
586
1
Яремчук попал в заявку Валенсии на следующий матч
ФК Валенсия. Роман Яремчук

Украинский нападающий «Валенсии» Роман Яремчук может дебютировать за новую команду в гостевом матче 4-го тура Ла Лиги против «Алавеса», который будет сыгран завтра, 2 сентября в 19:30.

Яремчук сегодня, 1 сентября, стал игроком клуба, украинец пополнил состав команды на правах годовой аренды. При этом соглашение левантийцев с бельгийским грандом не предусматривает опцию выкупа нападающего. Контракт Романа с «Брюгге» действует до лета 2026 года.

Футболист в этом сезоне в составе бельгийского «Брюгге» забил 4 гола в 5 матчах.

«Валенсия» после трех туров нового сезона чемпионата Испании набрала шесть пунктов.

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Роман Яремчук Валенсия Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Брюгге
Источник Twitter
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GloryUkraine
Яремчук не потягнув ні бельгійський, ні португальський чемпіонати, навіть в українському не знайшов місце, то що він буде робити в швидкому, технічному іспанському? 
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