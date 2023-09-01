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Англия
01 сентября 2023, 20:54 | Обновлено 01 сентября 2023, 20:55
329
0

Эванс подписал контракт с Манчестер Юнайтед

Защитник проведет в Манчестере один сезон

01 сентября 2023, 20:54 | Обновлено 01 сентября 2023, 20:55
329
0
Эванс подписал контракт с Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед. Джонни Эванс

35-летний защитник Джонни Эванс подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до июня 2024 года.

«Рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед», клубу, где я всегда чувствовал себя как дома. Этот клуб и его болельщики формировали меня как игрока и как личность с 15 лет, и я рад вернуться туда, где всё начиналось.

Мне очень понравилось работать под руководством Эрика тен Хага и его тренерского штаба во время предсезонной подготовки, и я с нетерпением жду возможности помочь команде вместе добиться успеха», – приводит слова Эванса пресс-служба «красных дьяволов».

Договор рассчитан на 1 год. Футболист перешёл как свободный агент. Прошлый сезон он провел в «Лестере», вылетевшем из АПЛ. Он отыграл 14 матчей во всех турнирах.

Эванс — воспитанник системы «Ман Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» североирландский защитник дебютировал в 2007 году.

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Джонни Эванс Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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