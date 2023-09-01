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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 20:36 | Обновлено 01 сентября 2023, 20:37
1768
15

Источник: Мирча Луческу решил отказаться от трансфера защитника

«Динамо» Киев имело 2 варианта, но осталось ни с чем

01 сентября 2023, 20:36 | Обновлено 01 сентября 2023, 20:37
1768
15
Источник: Мирча Луческу решил отказаться от трансфера защитника
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» почти подписало 26-летнего центрального защитника «Ференцвароша» Сами Ммаэ, но соглашение сорвалось, сообщает ТаТоТаке.

Причиной стало то, что игрок не захотел ехать в находящуюся в состоянии войны страну. Тем не менее, отказался он не сразу, а после долгих раздумий.

У киевлян был другой вариант – 23-летний ЦЗ хорватской «Горицы» Крешимир Кризманич, но кандидатуру этого игрока забраковал лично главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Источник не отмечает, хочет ли «Динамо» все же подписать какого-нибудь центрального защитника к закрытию трансферного окна.

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Сами Ммаэ Крешимир Кризманич Мирча Луческу Динамо Киев Ференцварош Горица (Хорватия) трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 15
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ALKOSruLKA
...продати ЦЗ за 30 лям в АПЛ  - і купити якесь ла.но за 2..., а винним зробити цигана... - геніально!
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+4
Дані Рохас
та куда уже защитники, поздно. Я в шоке с клубов УПЛ, кроме ШД это такие бокопоры. У чуваков отборы в квалификации - самый важный период. Окей, они чилят, тусят, на пик формы не выходят, забивают, тосуют составы. Окей. И, ожидаемо вылетают.
Челы, вы, собиритесь на пару недель по раньше, начните трансферы с начала лета готовить под квалификацию, а осенью уже там как пойдёт, смысл в самый важный период - входить в сезон? Это ж не рентабельно по бабкам
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+2
FunnyCat_____
Брехня, почему то только тренера работающие у Суркиса постоянно отказываются от трансферов.
Напомню, что когда ДК вышло в группу ЛЧ, а из усиления приехал один Белуце с глубочайшей лавки Брайтона, то Цыганык и ко тоже рассказывали что Луческу от всех отказывается, верит в Беседина и т.д.
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+1
Lulinnha
Центральный бек для ДК проблема. Нужен опытный игрок для игры с Сиротой. 
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0
FunnyCat_____
Тимофеюк уже фото рандомных женщин себе на аватарку ставит, ловите наркомана
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0
Gargantua
да он просто вредит
это уже ясно
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0
Людмила Павловська
Для чого їм захисники, четверте місце вони і цею командою візмуть. Не треба цих понтів.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Avaksi
Краще б він від посади тренера відмовився
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0
ЖОРА Жора124
Я думав відмовився від тренерського контракта хаха
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0
AK.228
Таємна зброя ахметова👍
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-1
AK.228
Молодець !!! Терпіли в шоці
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-1
Alexander Киев
🤣🤣🤣 ніхто не хоче грати за ФК ОПЗЖ 
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-2
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