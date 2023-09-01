Источник: Мирча Луческу решил отказаться от трансфера защитника

Киевское «Динамо» почти подписало 26-летнего центрального защитника «Ференцвароша» Сами Ммаэ, но соглашение сорвалось, сообщает ТаТоТаке.

Причиной стало то, что игрок не захотел ехать в находящуюся в состоянии войны страну. Тем не менее, отказался он не сразу, а после долгих раздумий.

У киевлян был другой вариант – 23-летний ЦЗ хорватской «Горицы» Крешимир Кризманич, но кандидатуру этого игрока забраковал лично главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Источник не отмечает, хочет ли «Динамо» все же подписать какого-нибудь центрального защитника к закрытию трансферного окна.