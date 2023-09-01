Источник: Мирча Луческу решил отказаться от трансфера защитника
«Динамо» Киев имело 2 варианта, но осталось ни с чем
Киевское «Динамо» почти подписало 26-летнего центрального защитника «Ференцвароша» Сами Ммаэ, но соглашение сорвалось, сообщает ТаТоТаке.
Причиной стало то, что игрок не захотел ехать в находящуюся в состоянии войны страну. Тем не менее, отказался он не сразу, а после долгих раздумий.
У киевлян был другой вариант – 23-летний ЦЗ хорватской «Горицы» Крешимир Кризманич, но кандидатуру этого игрока забраковал лично главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.
Источник не отмечает, хочет ли «Динамо» все же подписать какого-нибудь центрального защитника к закрытию трансферного окна.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жеребьевка второго по силе еврокубка пройдет 1 сентября в 15:30 по Киеву
Валерий Василенко – о промежуточных итогах нашей квалификационной еврокампании
Челы, вы, собиритесь на пару недель по раньше, начните трансферы с начала лета готовить под квалификацию, а осенью уже там как пойдёт, смысл в самый важный период - входить в сезон? Это ж не рентабельно по бабкам
Напомню, что когда ДК вышло в группу ЛЧ, а из усиления приехал один Белуце с глубочайшей лавки Брайтона, то Цыганык и ко тоже рассказывали что Луческу от всех отказывается, верит в Беседина и т.д.
это уже ясно